Quy định mới về giá bồi thường cây trồng và vật nuôi tại TP.HCM, có loài cá được bồi thường 10 triệu đồng một con

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định về đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/8/2026. Riêng đặc khu Côn Đảo, toàn bộ đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi được áp dụng bằng 1,8 lần mức quy định chung.

Cá cảnh có mức bồi thường lên tới 10 triệu đồng/con

Theo phụ lục đơn giá, mức bồi thường vật nuôi có sự chênh lệch rất lớn tùy loại và quy cách.

Trong nhóm cá cảnh, cá huyết long có mức bồi thường cao nhất được quy định lên tới 10 triệu đồng/con đối với cá có chiều dài từ 20cm trở lên. Với cá dài từ 5cm đến dưới 10cm, mức bồi thường là 2 triệu đồng/con; từ 10cm đến dưới 20cm là 5 triệu đồng/con.

Loài cá huyết long có mức bồi thường cao nhất được quy định lên tới 10 triệu đồng/con đối với cá có chiều dài từ 20cm trở lên. Ảnh: DV

Một số loại cá cảnh khác cũng có mức bồi thường đáng chú ý. Cá Koi có mức cao nhất 1,2 triệu đồng/con; các loại cá rồng cảnh có mức cao nhất 2 triệu đồng/con.

Ở chiều ngược lại, trong bảng đơn giá cá cảnh, mức thấp nhất là 100 đồng/con, áp dụng với cá bảy màu, khổng tước và một số loại cá cảnh khác có kích thước nhỏ. Nhóm cá bình tích, hòa lan, trân châu, Molly, hắc bố lũy cũng có mức 100 đồng/con đối với cá dài dưới 1cm.

Đối với các loại vật nuôi tính theo kg, mức giá cũng được quy định theo thời gian nuôi và quy cách. Chẳng hạn, cá lăng, ba sa có mức cao nhất 250.000 đồng/kg; tôm tích có mức cao nhất 1,5 triệu đồng/kg; cá sấu có mức cao nhất 360.000 đồng/kg.

Cây trồng: mức bồi thường đến hàng triệu đồng

Bảng đơn giá cây trồng cũng quy định nhiều mức khác nhau theo chủng loại, kích thước, tuổi và tình trạng sinh trưởng.

Đáng chú ý, cây chà là trồng làm cảnh có mức bồi thường lên tới 7 triệu đồng/cây đối với cây có đường kính gốc từ 30cm đến dưới 50cm, chiều cao từ 200cm đến dưới 300cm.

Với quy định bồi thường mới, vườn cây phục vụ du lịch sinh thái được áp dụng 100% đơn giá. Ảnh: QS

Một số cây cảnh khác cũng có mức bồi thường cao như hồng lộc tối đa 2 triệu đồng/cây; vạn tuế tối đa 1,5 triệu đồng/cây; thiên tuế tối đa 1,925 triệu đồng/cây.

Trong khi đó, mức bồi thường thấp nhất đối với cây trồng được thể hiện ở nhóm cây lâm nghiệp mới trồng. Cây mới trồng bằng hạt, có chiều cao dưới 40cm, được tính 500 đồng/cây; cây mới trồng bằng cây giống trong bầu, chiều cao dưới 40cm, được tính 3.764 đồng/cây.

Như vậy, nếu áp dụng hệ số riêng cho Côn Đảo, mức 7 triệu đồng/cây sẽ tương ứng 12,6 triệu đồng/cây, còn mức 10 triệu đồng/con đối với cá huyết long sẽ tương ứng 18 triệu đồng/con. Ngược lại, mức 500 đồng/cây đối với cây mới trồng bằng hạt sẽ tương ứng 900 đồng/cây tại Côn Đảo.

Quyết định cũng quy định vườn chuyên canh và vườn cây phục vụ du lịch sinh thái được áp dụng 100% đơn giá, trong khi vườn tạp áp dụng 75%.