Chưa kịp khô sạp hàng, tiểu thương tại Hà Nội lại tất bật chống ngập

Vài ngày trước, Hà Nội chịu đợt mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 (Bualoi), khiến nhiều khu vực ngập sâu, giao thông tê liệt. Riêng khu vực chợ tạm Nam Trung Yên, nước dâng khiến hàng hóa bị ngấm nước, nhiều sạp phải nghỉ bán để dọn dẹp, khử mùi, phơi khô đồ đạc.

Khi chưa kịp khôi phục việc buôn bán, các tiểu thương nơi đây lại thấp thỏm trước thông tin bão số 11 – Matmo có thể gây mưa lớn. Hàng hóa được kê cao tạm bợ, nhiều sạp thu hẹp lượng bán để chủ động ứng phó với mưa ngập.

Ghi nhận của phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống sáng 6/10, thời tiết mưa nhỏ nhưng nhiều tiểu thương tại chợ tạm Nam Trung Yên đã tranh thủ kê hàng lên cao bằng thùng xốp, sọt nhựa hoặc bàn gỗ kê tạm. Một số người che bạt kín sạp, đề phòng gió mạnh, lượng hàng bày bán giảm rõ rệt so với ngày thường.

Tiểu thương tại chợ tạm Nam Trung Yên kê hàng lên cao, thu hẹp diện tích bày bán để đề phòng ngập. Ảnh: Đan Tâm.

Các tiểu thương tại đây cho biết, họ đã buôn bán ở chợ nhiều năm nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh ngập đến đùi như trong đợt mưa hoàn lưu bão vừa qua.

"Vừa dọn dẹp xong sau trận ngập tuần trước, giờ lại nghe tin bão mới sắp vào, ai cũng sợ", chị Lan, tiểu thương bán rau chia sẻ.

Quầy hàng của bà Thêm được kê cao bằng sọt nhựa để tránh ngập nước. Ảnh: Đan Tâm.

Bà Thêm, một tiểu thương bán hàng mã tại chợ, cho hay: “Giấy mà dính nước thì coi như bỏ hết, lỗ nặng lắm. Hôm trước nước ngập đến đầu gối, tôi phải khiêng từng bó hàng chạy lên vị trí khô ráo. Giờ nghe tin mưa nữa, tôi phải kê hàng lên cao, chỉ bày tượng trưng ít hàng cho khách quen”.

Nhiều tiểu thương dùng hai sọt nhựa chồng lên nhau để kê hàng cho cao. Ảnh: Đan Tâm.

Để tránh ngập nước, chị Liên kê sạp hàng lên cao bằng thùng xốp. Ảnh: Đan Tâm.

Chị Liên, tiểu thương bán hoa quả, cho biết đợt mưa trước nước ngập đến đùi, nhiều rổ hoa quả bị ngâm trong nước nên hư hỏng. "Hôm nay tôi vừa bán vừa ngóng trời xem có mưa to không, chứ mưa lớn là lại phải chạy hàng", chị Liên nói.

Tiểu thương bán rau hạn chế nhập hàng vì lo ngại mưa lớn, ngập chợ khiến rau hư hỏng. Ảnh: Đan Tâm.

Nhiều tiểu thương bán rau, củ tại chợ cũng cho biết họ không dám nhập nhiều hàng vì sợ mưa lớn, nước ngập khiến rau bị hư, không kịp bán.

Một số gia đình chủ động để sẵn bao cát trước cửa nhà, đề phòng nước tràn vào khi mưa lớn. Ảnh: Đan Tâm.

Không chỉ các tiểu thương ở chợ, nhiều hộ dân sinh sống tại Hà Nội cũng lo lắng trước nguy cơ ngập lụt nếu mưa lớn kéo dài. Nhiều gia đình đã chủ động để sẵn bao cát trước cửa nhà, chuẩn bị phương án chặn nước đề phòng ngập sâu.