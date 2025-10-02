Chủ nhà Hà Nội chi 200 triệu làm cửa chống ngập, sau bão Bualoi ai cũng khen “tính toán quá đỉnh”

Cửa chống ngập phát huy tác dụng ngày mưa bão

Trong những ngày Hà Nội ngập trong “biển nước” do mưa lớn ảnh hưởng bởi bão số 10 Bualoi, cộng đồng mạng xôn xao trước một ngôi nhà không một giọt nước lọt vào tầng hầm nhờ bức tường chống ngập.

“Đường vừa mới khô, nước ở sông Hồng vẫn đang cao nhưng hầm nhà tôi vẫn khô cong. Bên trong tất cả đều được an toàn”, anh Mạnh Tuấn - chủ nhân căn nhà giới thiệu hiệu quả của thiết kế chống ngập.

Anh Tuấn giới thiệu chiếc cửa chống ngập giúp căn nhà gia đình anh khô cong dù Hà Nội khắp nơi chìm trong "biển nước" do bão số 10 Bualoi.

Theo chia sẻ, thay vì chọn cửa inox như nhiều gia đình khác, anh Tuấn đầu tư hẳn cửa chống ngập bằng khối bê tông dày, nặng và cực kỳ chắc chắn. Ngay tại cổng, một bộ cảm biến được lắp đặt phía dưới, giúp phát hiện tình trạng nước dâng.

Chiều cao cổng chống ngập là 1,2 mét, cao hơn 1 mét so với mặt đường, đặt tại lối vào hầm để xe của căn nhà. Với bề dày 10 cm, được đổ bê tông hoàn toàn, cửa vẫn không bị hỏng khi gặp sóng đánh do xe buýt, ô tô đi qua.

Về nguyên lý hoạt động, chỉ cần một thao tác điều khiển đơn giản, trong vòng 5 giây cửa sẽ tự động nâng lên, lập tức ngăn nước tràn vào nhà mà cụ thể là tầng hầm - nơi để xe của gia đình anh Tuấn.

Ngoài ra, do được lắp cảm biến, cửa cũng tự động nâng lên trong trường hợp nước tràn qua nắp cống mà không cần phải điều khiển.

Điểm đặc biệt của chiếc cửa chống ngập không chỉ ở sự tiện lợi mà còn ở mức độ an toàn. Anh Tuấn chia sẻ, khi thiết kế anh đã tính toán kỹ các phương án dự phòng. Hệ thống được trang bị cảm biến thông minh cùng nút dừng khẩn cấp, cho phép ngắt hoạt động và điều khiển bằng tay trong trường hợp cửa đang đóng mở mà gặp vật cản, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng.

Trong trường hợp cắt điện, cửa chống ngập vẫn có thể vận hành nhờ thiết kế dự phòng. Một bộ phát được đặt trong hầm xe, chỉ cần thao tác bơm dầu là cửa sẽ nâng lên. Anh Tuấn cho biết chi tiết này đặc biệt quan trọng, là một trong những bộ phận rất cần thiết khi thiết kế cửa chống ngập, bởi khi mưa to hay ngập lụt thì việc bị cắt điện là điều hết sức bình thường.

Bên cạnh cửa chống ngập bằng bê tông, anh Tuấn còn trang bị một cửa chống ngập bằng thép lắp gioăng cao su tại một lối đi khác.

Chi phí riêng cho cửa chống ngập khoảng 200 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu tính cả hệ thống chống ngập thì chi phí có thể lên gấp đôi.

Nói thêm về khoản đầu tư này, anh Tuấn thừa nhận con số khá cao. Tuy nhiên anh cũng cho rằng khoản đầu tư này hoàn toàn xứng đáng, bởi thiết kế đã đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của anh, như: sử dụng khối bê tông dày và nặng để đảm bảo độ bền, tích hợp cảm biến, nút dừng khẩn cấp để xử lý sự cố và các cơ chế dự phòng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trong trận ngập ngày 30/9 vừa rồi, nếu không có hệ thống chống ngập, nước tràn vào hầm thì thiệt hại có thể lên đến hàng tỷ đồng.

Lắp cửa chống ngập hết bao nhiêu tiền?

Bài chia sẻ của anh Tuấn nhận về nhiều bình luận tích cực. Mọi người đều “ngả mũ thán phục” trước sự tính toán đầu tư khôn khéo của chủ nhà. Dù hệ thống chống ngập như vậy khá đắt nhưng “xắt ra miếng”.

“Tư duy tính toán nhìn xa trông rộng quá đỉnh”, “nể anh vì sự chuẩn bị này, số tiền quá xứng đáng”, “hay quá, đáng để học hỏi”..., người dùng mạng để lại hàng loạt bình luận cho rằng hệ thống chống ngập này quá xứng đáng để đầu tư.

Hiện nay, mô hình cửa chống ngập đang được nhiều người sử dụng, lắp đặt bởi công năng hết sức thông minh vượt trội, có thể ngăn chặn lượng nước tràn ngập vào nhà, cửa hàng, công ty, xưởng nhà máy.

Thịnh hành nhất là cửa chống ngập tháo lắp bằng tay và cửa chống ngập tự động. Chất liệu cũng rất đa dạng, từ inox tôn mạ kẽm, tấm gỗ thép, tấm nhôm đến tấm vải bạt PVC...

Một công ty chuyên thiết kế, thi công cửa chống ngập cho biết giá tham khảo cho loại cửa chống ngập tháo lắp bằng tay từ 5,5 - 12,5 triệu đồng cho kích thước cao dưới 0,5 mét, rộng từ 1 - 5 mét; từ 7,2 - 22,5 triệu đồng cho kích thước cửa cao dưới 1 mét, rộng từ 1 - 5 mét.

Với cửa chống ngập tự động, giá đắt hơn nhiều lần. Cụ thể, cửa cao dưới 1 mét, rộng từ 3 - 5 mét có giá khoảng 300 - 500 triệu đồng; cửa cao 1 - 2 mét, rộng 3 - 5 mét giá 420 - 680 triệu đồng.