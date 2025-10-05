Cây dại xưa chỉ làm củi đốt, nay trồng làm bonsai bỗng “đắt như vàng”

Từ củi đốt đến “mỏ vàng”

Cây hoàng kinh (hay còn gọi là cây ngũ trảo, chân chim) là mọc hoang phổ biến ở nước ta. Cây cũng được trồng từ Lạng Sơn đến Nghệ An, Đà Nẵng, Gia Lai… Ngoài ra, cây cũng phân bố ở Ấn Độ, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia.

Bạn có thể tìm thấy cây hoàng kinh trong rừng thứ sinh, đồi cây bụi hay lùm bụi trên các gò cao. Cây ưa sáng, ra hoa và quả nhiều hàng năm.

Trước đây, cây hoàng kinh thường chỉ được dùng làm củi đốt. Ít ai biết loài cây dại này thực chất lại ẩn chứa một “mỏ vàng” quý giá.

Quả của hoàng kinh, hay còn gọi là hoàng kinh tử được sử dụng như một dược liệu trong Đông y.

Ấn Độ, người ta dùng quả làm thuốc trị giun. Ở Trung Quốc, quả được dùng trị cảm mạo, ho đờm, nhức mỏi sốt rét, đau dạ dày, bệnh trĩ. Lấy quả và hạt sắc nước uống có thể hỗ trợ điều trị chứng kinh nguyệt không đều, nhức đầu.

Ngoài ra, tại Trung Quốc, người ta còn dùng hoàng kinh tử để nhồi vào trong gối, làm thành gối thảo dược. Hương thơm tươi mát của hoàng kinh tử có thể hỗ trợ người dùng dễ ngủ hơn.

Lá, rễ và vỏ cây hoàng kinh cũng có giá trị riêng. Lá được dùng để điiều trị tình trạng nhức mỏi gân cốt, trị sốt cách nhật, dùng để tắm có thể hỗ trợ trị phù thũng, chống ngứ. Rễ có thể giã nát lấy nước uống để trị ho, hoặc sắc nước uống để trị bệnh sốt rét. Vỏ cây có công dụng hỗ trợ kích thích ăn ngon miệng, hỗ trợ tiêu hóa và điều trị hen suyễn.

Ở Trung Quốc, rễ hoàng kinh có thể đào lên và trồng làm bonsai. Một chậu bonsai hoàng kinh được tạo hình độc đáo có thể bán với giá hơn 1.000 NDT (3,6 triệu đồng).

Tại Việt Nam, bạn có thể mua cây giống hoàng kinh (tên gọi ngũ trảo thường phổ biến hơn) với giá chỉ khoảng 25.000đ/cây cao 15cm. Lá phơi khô có thể mua với giá khoảng 150.000đ/kg.