Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

SJC Mua 138,100 Bán 140,100

PNJ Mua 134,500 Bán 137,500

Tỷ giá

USD Mua 26,153 Bán 26,403

EUR Mua 30,097 Bán 31,683

Chỉ bán lá cây cho khách nước ngoài, doanh nghiệp ‘ôm’ về 392 tỷ đồng

Sự kiện: Thông tin thị trường
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Chỉ trong 8 tháng năm 2025, doanh nghiệp đã “ôm” về 392 tỷ đồng nhờ bán các loại lá cây cho khách nước ngoài.

Nước ta có những vùng trồng sắn, khoai lang, chuối, chanh... với quy mô hàng hóa lớn, nhưng chủ yếu để lấy củ, quả. Phần lớn thân, lá sau thu hoạch được nông dân tận dụng làm phân hữu cơ, thức ăn chăn nuôi.

Nhiều doanh nghiệp đã tận dụng nguồn lá cây dồi dào này để xuất khẩu, thu về vài trăm tỷ đồng.

Số liệu thống kê từ Cục Hải quan cho thấy, tính đến hết tháng 8 năm nay, kim ngạch xuất khẩu lá cây đạt 15,1 triệu USD (khoảng 392 tỷ đồng). Theo đó, tất cả các loại lá cây xuất khẩu đều ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, dao động từ 12,5-84,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ bán lá cây cho khách nước ngoài, doanh nghiệp ‘ôm’ về 392 tỷ đồng - 1

Cụ thể, trong 8 tháng, xuất khẩu mặt hàng lá thu về gần 8,7 triệu USD, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong nhóm sản phẩm lá cây.

Xếp thứ hai là lá sắn khi đạt gần 2,8 triệu USD, tăng 12,5%; lá nguyệt quế xếp thứ ba với 1,2 triệu USD, tăng mạnh 68,5%.

Lá chuối, lá khoai lang và lá chanh lần lượt đạt 815.000 USD, 873.000 USD và 732.000 USD. So với cùng kỳ năm ngoái, lá chuối tăng 22%, lá khoai lang tăng 54% và lá chanh tăng mạnh nhất 84,3%.

Tính chung 8 tháng năm 2025, nhóm lá cây chiếm gần 5,3% trong kim ngạch xuất khẩu rau củ của cả nước.

Chỉ 15 ngày 'ôm' về 650 triệu USD, xuất khẩu rau quả làm được điều khó tin
Chỉ 15 ngày 'ôm' về 650 triệu USD, xuất khẩu rau quả làm được điều khó tin

Gần 650 triệu USD là con số doanh nghiệp xuất khẩu rau quả thu về trong 15 ngày đầu tháng 9. Đây là mức cao chưa từng có trong lịch sử, đưa rau quả...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tâm An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/10/2025 20:30 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Thông tin thị trường Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN