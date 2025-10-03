Rau xanh ở chợ tăng giá gấp đôi sau bão Bualoi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (phường Hà Đông) than thở giá rau xanh hai ngày qua đắt gấp đôi ngày thường. "Mớ rau muống trước đây chỉ 6.000-7.000 đồng, giờ lên 15.000 đồng", anh cho biết.

Hai ngày sau trận mưa lớn hôm 30/9 gây ngập diện rộng, khảo sát một số chợ dân sinh tại Dịch Vọng, Nghĩa Tân, Bưởi, Hà Đông... các loại rau xanh, nhất là rau lá, tăng giá đột biến so với trước. Tại chợ Dịch Vọng, mỗi bó rau muống được các tiểu thương bán 20.000 đồng, rau cải 20.000-25.000 đồng; rau ngót 15.000 đồng. Mức này cao gấp rưỡi hoặc gấp đôi ngày thường. Tuy nhiên, các loại củ quả như bầu, bí xanh, bí đỏ, khoai tây, khoai lang... không thay đổi nhiều.

Không chỉ người mua phải tốn thêm chi phí, các hộ trồng rau cũng rơi vào thế khó. Chị Yến, một người trồng rau màu tại phường Chương Mỹ, cho biết ruộng nhà chị có nhiều loại bị úng thối, dập nát sau mưa, chỉ sót lại vài luống có thể thu hoạch. "Rau nhà trồng bị mưa nát hết cả, chẳng đủ ăn, tôi phải ra chợ mua thêm, giá đắt hơn ngày thường", chị chia sẻ.

Một quầy rau củ tại chợ Nghĩa Tân, trưa 2/10. Ảnh: Anh Tú

Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh, dịch vụ rau Văn Đức (Gia Lâm, Hà Nội), cho biết bão và mưa lớn gây ngập, khiến nhiều diện tích rau màu bị hư hỏng hoàn toàn. Ngay cả những khu vực không bị ngập nhưng chịu ảnh hưởng do mưa to, cây vẫn bị xấu, thiếu dinh dưỡng và buộc phải cắt bỏ để chờ lứa mới.

Trước bão Bualoi, Hợp tác xã Văn Đức mỗi ngày cung ứng ra thị trường 30-40 tấn rau, nhưng hiện con số này giảm một nửa, còn khoảng 15-20 tấn. "Những ngày này chúng tôi chỉ đáp ứng được 50-60% nhu cầu của các mối mua buôn so với trước đây", ông Minh nói.

Sản lượng giảm mạnh, trong khi nhu cầu tiêu thụ không đổi, đẩy giá rau tăng vọt. Ông Minh cho hay, rau lá vốn 7.000-10.000 đồng một bó, nay lên 15.000-17.000 đồng, các loại củ quả cũng tăng 18.000-20.000 đồng. Một số loại bầu, mướp... lên 20.000 đồng một kg.

Tại các chợ dân sinh, sức ép tăng giá thể hiện rõ nhất do nguồn hàng từ chợ đầu mối bị gián đoạn. Bà Thu Hương, một tiểu thương tại chợ Nghĩa Tân, cho biết trận lụt hôm 30/9 làm nguồn cung ở các chợ đầu mối bị ảnh hưởng, giá nhập hàng đắt thêm bình quân 30-50% so với thông thường.

Tiểu thương cho rằng giá rau xanh còn neo cao, vì các vựa rau quanh Hà Nội phần lớn bị hỏng, cần thời gian để phục hồi. Chị Đặng Thị Xuyến, một tiểu thương tại Hà Đông, lo ngại tình trạng tăng giá này có thể chưa sớm chấm dứt. "Đợt rau cũ chưa kịp thu hoạch thì đợt mới lại gặp mưa to. Nhiều diện tích bị ngập sâu, cây úng rễ, thối lá, coi như mất trắng. Rau ít đi thì giá còn cao nữa", chị nói.

Ngược lại, tại hệ thống các siêu thị, nguồn cung rau, củ quả vẫn dồi dào, giá bình ổn. Trưa 2/10, kệ hàng rau xanh tại một siêu thị trên đường Trần Đăng Ninh (phường Dịch Vọng) đầy ắp các loại rau. Nhiều loại giá rẻ hơn ngoài chợ như rau muống, rau ngót 18.500 đồng một bó, cải xanh 15.000 đồng, rau đay 12.900 đồng... Nhưng một số loại rau thơm, hành lá vẫn chưa có hàng dồi dào trở lại trên quầy kệ một số siêu thị.

Tuy nhiên, sự biến động này chỉ mang tính cục bộ, không kéo dài. Ông Minh dự kiến mất khoảng một đến hai tuần để mọi thứ ổn định. Hơn nữa, quá trình phục hồi sản xuất cũng thuận lợi nhờ thời tiết nắng ấm quay trở lại, bà con có thể cải tạo, làm khô đất ở những vùng bị ngập chết. Những diện tích bị ảnh hưởng sẽ được khắc phục và sớm phục hồi.

"Sau khoảng một tuần đến 10 ngày, rau sẽ có lứa mới, và khi đó giá cả trở lại ổn định như trước khi bão và mưa lớn xảy ra", ông nói thêm.