Lũ tràn về sau bão số 10, tiểu thương Nghệ An lội nước vớt tài sản

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, sau cơn bão số 10 (Bualoi), nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngập sâu, giao thông bị chia cắt cục bộ.

Tại khu chợ lớn nhất tỉnh Nghệ An, nhiều ki-ốt ở chợ Vinh chìm trong biển nước, tiểu thương thiệt hại nặng nề. Các ki-ốt tạm trước cổng chính chợ Vinh (phường Thành Vinh) bị quật đổ, hư hỏng nặng.

Việc buôn bán ở chợ đầu mối và khu vực phụ chợ Vinh bị gián đoạn do nước ngập sâu. Tiểu thương buộc phải lội nước để vớt vát tài sản, di dời hàng hóa.

Khu vực chợ Vinh bị ngập nước.

Tiểu thương vớt vát tài sản khi nước ngập các ki-ốt.

Anh Nguyễn Tiến Thành (tiểu thương bán hàng tạp hóa tại chợ Vinh) cho biết, từ sáng 29/9, nước lũ đã tràn vào khu vực chợ.

"Tôi buôn bán hàng chục năm ở Vinh, lần đầu tiên chứng kiến trận bão kinh hoàng như vậy. Sau bão, nước lũ dâng cao khiến hàng hóa của gia đình bị ngập, hư hỏng nặng. Tôi cùng người thân phải lội nước để vớt chút tài sản còn sót lại", anh Thành nói.

Tương tự, gia đình bà Nguyễn Thị Lan (70 tuổi), tiểu thương bán nông sản ở khu vực chợ phụ, chia sẻ, sáng 29/9, nước lũ tràn vào chợ, bà phải huy động người thân di dời hàng hóa ra ngoài. Đến ngày 30/9, nước lũ tiếp tục dâng cao, bà rất lo lắng.

Tiểu thương phải di dời hàng hóa từ các ki-ốt ở khu vực bị ngập nặng ra ngoài.

Ngoài chợ Vinh, chợ Hưng Dũng cũng bị bão số 10 tàn phá. Theo Ban quản lý chợ Hưng Dũng, chợ đã xây dựng từ lâu, nhiều hạng mục xuống cấp, hư hỏng. Trận bão số 5 đã gây thiệt hại lớn cho tiểu thương, chưa kịp khôi phục thì lại tiếp tục hứng chịu bão số 10.

“Bão số 10 đổ bộ làm 50/72 ki-ốt khu vực bên ngoài chợ bị tốc mái hoàn toàn. Ban quản lý chợ đã báo cáo chính quyền địa phương về tình hình thiệt hại”, đại diện Ban quản lý chợ Hưng Dũng cho hay.

Theo báo cáo của tỉnh Nghệ An, bão số 10 với sức gió giật cấp 12-13 xảy ra vào ngày 29/9, đã trực tiếp đổ bộ vào Nghệ An. Chỉ trong vài giờ, cơn bão đã gây mưa lớn trên diện rộng, tàn phá nhiều khu vực, để lại cảnh tan hoang và những thiệt hại nặng nề.

Tính đến 13h ngày 30/9, tổng thiệt hại do bão số 10 gây ra trên địa bàn tỉnh này ước tính hơn 1.426 tỷ đồng.

Việc buôn bán ở chợ Vinh bị gián đoạn do mưa bão gây ra.

Khu vực chợ đầu mối nằm phía tây đình chính chợ Vinh. Đây là khu vực thấp trũng, mưa lớn kéo dài cộng với nước sông Vinh dâng cao nên nhiều nơi bị ngập sâu. Nước lũ mang theo rác thải đổ về khiến khu vực này bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Tiểu thương dùng phao để di dời tài sản trong chợ.