Bỏ nghề IT về quê nuôi ong, chàng trai Cần Thơ kiếm tiền tỷ mỗi năm

Những ngày đầu tháng 10, tiết trời ở miền Tây trở nên oi ả, nắng gắt. Dưới những rặng dừa ở ấp Trường An (xã Trường Khánh, TP Cần Thơ), anh Nguyễn Minh Tùng (33 tuổi) cùng đội ngũ kỹ thuật miệt mài chăm sóc hàng trăm thùng ong, chuẩn bị cho vụ mới.

Anh Tùng kiểm tra sức khoẻ đàn ong. Ảnh: T.T

Tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin tại một trường cao đẳng ở Cần Thơ năm 2013, anh Tùng rẽ hướng cùng niềm đam mê nông nghiệp. Năm 2015, với số tiền tiết kiệm 15 triệu đồng, anh mua 10 thùng ong về nuôi thử.

Tuy nhiên, nhiệt huyết tuổi trẻ sớm bị thực tế “tát cho tỉnh” khi 8 lần liên tiếp thất bại. Điều này xuất phát từ việc anh thiếu kinh nghiệm trong quy trình chăm sóc, lựa chọn vùng nuôi.

Với tinh thần không ngại khó, ngại khổ, kết hợp kiến thức tự học hỏi, nghiên cứu, anh Tùng thay đổi cách chăm sóc để phù hợp với khí hậu địa phương.

“Một thuận lợi khi phát triển đàn ong đó là nó có thể tự nhân giống, tăng đàn. Nuôi ong đòi hỏi người nuôi phải thường xuyên chăm sóc để tăng chất lượng mật và quan trọng là đàn ong không bỏ đi nơi khác,” anh chia sẻ.

Các thùng nuôi ong được sắp xếp dưới tán cây để được che chắn và làm giảm nhiệt độ. Ảnh: T.T

Từ vài thùng ong ban đầu, đến nay anh Tùng có trên 350 đàn ong mật. Năm 2017, anh thành lập công ty, áp dụng thùng nuôi hai tầng: tầng dưới cho ong sinh sản và tầng trên để ong tích mật.

Cách phân tầng này giúp mật không bị lẫn tạp chất, đảm bảo độ tinh khiết trên 90%, đồng thời không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của đàn ong.

Đàn ong đang cho mật của anh Tùng. Ảnh: T.T

Hỏi về kinh nghiệm nuôi, anh cho biết, mùa ong phát triển cao điểm từ tháng 1 đến tháng 7 và từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau. Các điểm nuôi phải đặt gần nguồn thức ăn như vườn dừa, tràm, nhãn hoặc khu vực nhiều mật, phấn hoa.

Với cách làm này, hộ nuôi có thể tận dụng nguồn hoa tự nhiên, không phải di chuyển đàn, từ đó giảm chi phí và rủi ro. Ngoài ra, vào mùa mưa phải cung cấp nước đường để đàn ong duy trì số lượng.

“Mùa mưa ong không thể đi lấy mật. Đây cũng là lúc chúng tái tạo đàn bằng cách tạo ra ong chúa mới. Bởi con ong chúa già, sinh sản kém sẽ ảnh hưởng đến số lượng đàn và lượng mật thu được cũng ít hơn”, anh tiết lộ.

Nhận thấy tiềm năng lớn đến từ thị trường mật ong sản xuất theo hướng hữu cơ, năm 2019, anh Tùng đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng xưởng sơ chế với máy hạ thuỷ phần, máy lọc và dây chuyền đóng gói tự động. Nhờ đó, sản phẩm thu được đa dạng hơn, gồm mật ong nguyên chất, nước mật ong tắc, nến sáp ong…

Đội ngũ kỹ thuật tại trang trại kiểm tra thang di trùng trong mô hình nuôi ong đa tầng. Ảnh: T.T

Hiện, mỗi tháng cơ sở cung ứng 1-2 tấn mật với giá 440.000 đồng/lít, doanh thu 300-350 triệu đồng/tháng, lợi nhuận dao động từ 25-30%. Chủ doanh nghiệp này cũng liên kết với 2 cơ sở nuôi ong khác để ổn định nguồn nguyên liệu.

Ngoài ong mật, anh Tùng mở rộng và phát triển trên 1.000 đàn ong dú – loài ong không có ngòi, cho mật quý, thơm và có giá trị kinh tế cao, với giá bán lên tới 3 triệu đồng/lít.

Trong thời gian tới, 9X Cần Thơ đặt mục tiêu mở rộng quy mô, đẩy mạnh phân phối các sản phẩm qua sàn thương mại điện tử và các hệ thống siêu thị nông sản sạch.