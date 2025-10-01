"Choáng váng" với giá rau xanh sau bão số 10 tại Hà Nội, bà nội trợ “bấm bụng” mua từng bữa

Hơn 8 giờ sáng, gian hàng của bà Hương, tiểu thương ngõ Chợ Khâm Thiên (Hà Nội) chỉ có lác đác vài quả đậu bắp, ít mướp đắng, cà chua, bí đỏ, cà tím, đậu và bí xanh mà không còn bất kỳ loại rau ăn lá nào.

“Nay giá rau xanh tăng mà cũng không có mà bán. Có mấy mớ rau cải ngọt nhưng dập hết. Họ cứ nâng lên đặt xuống mãi nhưng rồi cũng mua sạch. Mưa bão, ngập thế cơ mà, làm gì còn rau nữa”, bà Hương thở dài.

Hàng rau chỉ còn một số loại củ quả.

Cầm mớ rau muống dập nát trên tay rồi đưa cho khách, bà Đào, tiểu thương chợ Thổ Quan, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) cũng thở dài ngán ngẩm vì rau không chỉ tăng giá mà còn xấu mã.

“Rau muống mọi khi 8 nghìn thì hôm nay 10 nghìn/mớ, rau ngót lên 12 nghìn/mớ, ngải cứu mọi khi 4-5 nghìn thì hôm nay 8 nghìn, mồng tơi hôm qua 7 nghìn thì hôm nay cũng lên 10-12 nghìn… Rau gì cũng tăng. Mai kia sợ không có rau mà bán ấy chứ”, bà Đào cho biết.

Nhiều loại rau ăn lá không những bị dập nát do mưa bão mà còn tăng giá khiến nhiều người chán không buồn bán.

Thấy nhiều khách hỏi mua rau cải canh, cải ngọt, chị Thu, tiểu thương khu chợ này cũng không khỏi ngán ngẩm lắc đầu: “Mưa ngập hết. Giá rau nhập vào cũng đội lên từ 3-5 nghìn đồng/bó. Như rau muống hôm nay cũng 13-17 nghìn/bó, mọi khi thì chỉ 10-12 nghìn thôi. Rau cải thì chịu không dám lấy vì dập lắm. Lấy về đến trưa mà không bán hết là bắt đầu thối, hỏng. Buôn rau mấy ngày này dễ lỗ lắm”.

Rau mùng tơi cũng bị dập nát do mưa bão.

Chị Thu cho rằng, thời điểm sau mưa bão 1-2 ngày thì rau xanh vẫn chưa khan hiếm nhưng sẽ bị dập nát nhiều do mưa và ngập. Chỉ vài ngày nữa, nắng lên, rau sau khi bị ngập gặp nắng sẽ thối và hư hỏng nặng, tình trạng khan hiếm và tăng giá nhiều hơn hiện tại. Riêng bắp cải, củ cải, cải thảo và một số loại rau nhập khẩu của Trung Quốc là giá không thay đổi.

Rau muống sau bão bị dập nát có giá 12 nghìn đồng/bó nhỏ, chỉ nấu được 1 bữa cho gia đình 2 người.

Dừng xe trước hàng rau gần nhà, chị Bùi Tâm “phát hoảng” khi được báo giá 20 nghìn đồng/bó rau muống. “Mấy hôm trước mới mua 10 nghìn đồng một bó to đùng, nay lên hẳn 20 nghìn đồng một bó. Tôi mang theo mỗi 10 nghìn nên nhờ họ bán cho một nửa về ăn vậy”, chị Tâm cho hay.

Đi một vài hàng rau vẫn không mua được một mớ cải ngọt, chị Lê Phương Thuý (Hà Nội) đành ghé vào siêu thị cách nhà 2km để mua rau.

Hầu như các hàng rau đều không nhập rau cải về để bán sau mưa bão vì sợ thối, hỏng.

“Rau ngoài chợ hôm nay xấu lắm, nát hết. Cải ngọt thì lá nào lá nấy nát bươm ra mà họ bán 15 nghìn đồng một bó, nắm được đúng một nắm. Rau muống cũng thế. Tôi hỏi mấy hàng xong chán quá vào siêu thị mua. Đắt tí nhưng còn tươi xanh, ăn cho đảm bảo”, chị Thuý nói.

Các loại rau củ có xuất xứ Trung Quốc nhập về chợ Việt hầu như không tăng giá.

Theo quan sát của phóng viên, tại các chợ dân sinh, hầu hết các loại rau ăn lá đều tăng giá. Rau muống bó to có giá từ 17-20 nghìn đồng/bó, bó nhỏ có giá từ 12-15 nghìn đồng/bó; rau cải ngọt, cải canh, cải chip có giá từ 25-30 nghìn đồng/bó; rau ngót, mồng tơi có giá từ 12-15 nghìn đồng/bó…

Một hàng rau khác vắng bóng các loại rau xanh ăn lá, chỉ bán các loại củ quả.

Ngược lại, tại một số siêu thị, rau xanh vẫn đầy trên kệ, giá không thay đổi so với những ngày trước đây. Đơn cử như rau cải ngọt baby có giá 16,5 nghìn đồng/túi 200g, cải xanh baby có giá 16,5 nghìn đồng/túi 200g, cải xanh giá 13 nghìn đồng/túi 200g, hành lá có giá 7.000 đồng/100g, rau muống có giá 13 nghìn đồng/bó 300g, rau dền có giá 14,5 nghìn đồng/bó…

Rau xanh tại các siêu thị vẫn đầy ắp trên kệ với giá không đổi so với ngày thường.

Theo báo cáo nhanh từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến 17h ngày 30/9, bão số 10 cùng mưa lũ, sạt lở, dông lốc đã gây thiệt hại nặng nề, khiến 48 người chết và mất tích.

Về tài sản, 90 ngôi nhà bị sập đổ, hơn 144.000 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái, gần 14.000 ngôi nhà ngập nước. Diện tích lúa và hoa màu bị ảnh hưởng 26.734 ha, thủy sản thiệt hại 9.593 ha. Hệ thống đê điều ghi nhận 15 sự cố. Giao thông bị chia cắt, ngập lụt và sạt lở tại hơn 1.100 điểm.