Chủ shop suýt “mất trắng” 15 triệu khi khách đặt đơn hàng “khủng”

Chiêu trò giả danh giáo viên, lừa chốt đơn hàng “khủng”

Là chủ một tiệm trái cây tại Thành Đông, Hàng Châu, Trung Quốc, cô Fan suýt chút nữa đã mất cả gia tài khi bị kẻ gian giả làm “khách VIP”.

Cụ thể, khi các trường học ở Hàng Châu sắp khai giảng, một vị khách tự xưng là thầy giáo Lưu ở một trường cấp hai gần đó đã liên hệ với cô Fan để đặt mua 56 phần trái cây cắt. Ngoài ra, người này còn muốn đặt mua thêm 300 hộp tổ yến từ cô Fan để làm quà tặng.

Cô Fan - nạn nhân "hụt" của vụ lừa đảo

Sau đó, người này đã kết bạn với cô Fan qua Wechat (một ứng dụng liên lạc phổ biến tại Trung Quốc), sử dụng tài khoản Wechat của công ty để cô Fan không cảnh giác.

Tuy nhiên, “thầy Lưu” không để cô Fan tự tìm nguồn bán tổ yến. Thay vào đó, người này yêu cầu cô liên hệ với một nhà cung cấp được chỉ định. “Thầy Lưu” cho biết trước đây có mâu thuẫn với nhà cung cấp nên không tiện liên hệ, vì vậy nhờ cô Fan mua giúp. Sau đó, anh ta gửi tài khoản Wechat của nhà cung cấp.

Một lát sau, cô Fan nhận được biên lai chuyển tiền online từ “thầy Lưu”, thông báo rằng khoản thanh toán cho trái cây và tổ yến đã được chuyển vào tài khoản. Theo nội dung trên biên lai được gửi dưới dạng tin nhắn, tổng số tiền hàng là 4.248 NDT, tương đương 15,2 triệu đồng. Phía nhà trường gửi trước một nửa số tiền làm tiền cọc.

Tin nhắn của "thầy Lưu" cho thấy nhà trường đã chuyển khoản 1 nửa số tiền để đặt cọc

Thế nhưng khi kiểm tra tài khoản, cô phát hiện vẫn chưa nhận được tiền cọc. Phía “thầy Lưu” giải thích rằng do số tiền quá lớn nên trên hệ thống của nhà trường, sẽ mất khoảng 2 tiếng để tiền vào tài khoản.

Đúng lúc cô Fan đang do dự không biết có nên nên ứng trước tiền cho "nhà cung cấp" hay không thì đã nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát.

Trung tâm Chống lừa đảo thuộc Cục Công an Shang Cheng đã gọi điện khuyên can cô Fan kịp thời. Cùng lúc đó, Lai Ding Tian - cảnh sát thuộc Đồn Công an Sijiqing và các chuyên gia chống lừa đảo cũng ngay lập tức đến nhà cô để xác minh sự việc.

Lúc đó, cô Fan vẫn chưa chuyển tiền cho “nhà cung ứng” nọ. Cảnh sát đã kiểm tra kỹ lưỡng điện thoại và tài khoản ngân hàng của cô, sau đó xác nhận tiền không bị thất thoát, số dư 140.000 NDT (gần 504 triệu đồng) trong tài khoản ngân hàng vẫn được giữ nguyên.

Cô Fan là một trong số ít những trường hợp may mắn được cảnh sát phát hiện kịp thời. Được biết, tại Hàng Châu, nhiều tình huống tương tự thường xuyên xảy ra trong kỳ nghỉ hè.

Trong tháng 8, hai chủ nhà hàng ở quận Tiền Đường, Hàng Châu đã nhận được hàng loạt cuộc gọi từ những người tự xưng là "giáo viên" tại một trường học nào đó, yêu cầu đặt chỗ cho nhiều ngày ăn liên tiếp tại trường, thường với số tiền khá lớn.

Để có được hợp đồng kinh doanh, hai chủ nhà hàng này đã ứng trước hàng chục nghìn NDT (10.000 NDT tương đương gần 36 triệu đồng) cho cái gọi là "nhà cung cấp", nhưng sau đó phát hiện không liên lạc được với đối phương và nhận ra mình đã bị lừa.