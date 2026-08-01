Nhiều chính sách kinh tế có hiệu từ tháng 8/2026

Xử phạt đến 200 triệu đồng với vi phạm trong chăn nuôi

Từ ngày 5/8, Nghị định số 211/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi chính thức có hiệu lực.

Theo quy định mới, mức xử phạt tối đa đối với cá nhân là 100 triệu đồng và 200 triệu đồng đối với tổ chức. Đối với các hành vi vi phạm liên quan đến sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và sản phẩm xử lý chất thải, thời hiệu xử phạt được kéo dài lên 2 năm.

Hoạt động chăn nuôi sẽ chịu sự điều chỉnh của nhiều quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính từ tháng 8/2026

Ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép, đình chỉ hoạt động, buộc thu hồi, tái chế hoặc tiêu hủy sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, đồng thời phải nộp lại toàn bộ khoản lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm.

Ưu đãi nhà đầu tư ứng dụng công nghệ cao

Có hiệu lực từ ngày 21/8, Nghị định số 274/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh.

Nghị định bổ sung cơ chế ưu đãi đối với nhà đầu tư ứng dụng công nghệ cao, công nghệ xanh với mức ưu đãi 5%; trường hợp có cam kết chuyển giao công nghệ được ưu đãi 2% trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu.

Bên cạnh đó, nghị định cũng quy định cụ thể định mức chi phí cho hoạt động lựa chọn nhà đầu tư, trong đó chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ và giải quyết kiến nghị đều được khống chế ở mức tối đa 200 triệu đồng; giá bán bản điện tử hồ sơ mời thầu quốc tế không vượt quá 30 triệu đồng.

Mua hàng miễn thuế không phải xuất trình giấy tờ nếu đã có dữ liệu điện tử

Từ ngày 21/8, Nghị định số 273/2026/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế chính thức có hiệu lực.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là người mua hàng miễn thuế không phải xuất trình bản giấy các giấy tờ chứng minh điều kiện mua hàng nếu thông tin đã được kết nối, chia sẻ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Quy định được áp dụng đối với người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, hành khách trên các chuyến bay quốc tế, thuyền viên làm việc trên tàu biển chạy tuyến quốc tế và các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ.

Mở rộng tài sản cho thuê tài chính, thúc đẩy giao dịch điện tử

Thông tư số 31/2026/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực từ ngày 15/8 quy định chi tiết hoạt động cho thuê tài chính của các công ty tài chính tổng hợp và công ty cho thuê tài chính.

Thông tư lần đầu tiên đưa các quyền tài sản như phần mềm, dữ liệu, quyền khai thác và tài sản trí tuệ vào danh mục tài sản được cho thuê tài chính. Đồng thời, cho phép triển khai hoạt động cho thuê tài chính bằng phương tiện điện tử và áp dụng quy trình thẩm định đơn giản đối với các hợp đồng có giá trị dưới 400 triệu đồng.

Quy định mới được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn, thúc đẩy đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh.