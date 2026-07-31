Giá xăng dầu hôm nay 31/7: Dầu thế giới hạ nhiệt, trong nước có giá mới

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu trên thị trường quốc tế trong phiên giao dịch 30/7 quay đầu giảm nhẹ sau khi tăng mạnh vào phiên trước đó.

Kết thúc phiên giao dịch 30/7, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 1,88%, xuống còn 89,03 USD/thùng. Tương tự, giá dầu WTI hạ 1,03%, về mức 83,59 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (31/7), giá dầu WTI đảo chiều đi lên.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, vào lúc 6h39' ngày 31/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 89,03 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI lên mức 84,04 USD/thùng, tăng 0,54% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong phiên 30/7 sau khi Saudi Arabia tìm cách thành lập liên minh quốc tế nhằm bảo vệ hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen.

Theo Reuters, thành phần của liên minh này chưa được chốt và việc này đang được hàng chục quốc gia thảo luận. Động thái này phản ánh nỗ lực của các quốc gia vùng Vịnh nhằm bảo đảm hoạt động thương mại quốc tế không bị gián đoạn.

Giá xăng dầu trong nước tăng từ chiều qua. Ảnh: Thạch Thảo.

Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Bab el-Mandeb, một trong những điểm nghẽn hàng hải quan trọng nhất thế giới. Eo biển này nối biển Đỏ với Ấn Độ Dương, đồng thời là cửa ngõ duy nhất dẫn vào kênh đào Suez - tuyến đường ngắn nhất giữa châu Á và châu Âu. Bất kỳ tàu bè nào di chuyển giữa hai châu lục này đều phải qua đây.

Nhóm Houthi của Yemen đang xem xét áp đặt phí đối với các tàu thương mại đi qua phía nam Biển Đỏ, một tuần sau khi tuyên bố phong tỏa hải quân đối với Saudi Arabia.

Trong khi đó, Iran và Oman đang tiến hành đàm phán về cơ chế quản lý eo biển Hormuz - nơi từng đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho toàn thế giới.

Song một quan chức cấp cao của Iran thông tin với Reuters rằng Tehran đã bác bỏ đề xuất của Oman về việc cùng quản lý eo biển Hormuz và thu phí tự nguyện.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Tại thị trường trong nước, liên bộ Công Thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu từ chiều qua (30/7), hầu hết mặt hàng xăng dầu đều tăng so với kỳ điều hành trước.

Theo đó, giá xăng E10 tăng 1.424 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.859 đồng/lít. Giá xăng E5 tăng 1.500 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.388 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 1.856 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.624 đồng/lít. Còn giá dầu mazut tăng 916 đồng/kg, giá bán không cao hơn 16.478 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho hay, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới (trừ giá dầu cao hơn Trung Quốc 435 đồng/lít).

Cụ thể, giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam tính đến ngày 30/7 như sau:

Giá xăng tại Thái Lan là 28.750 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); tại Campuchia là 29.645 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); tại Lào là 47.388 đồng/lít; ở Trung Quốc là 30.168 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); tại Việt Nam là 22.859 đồng/lít.

Giá dầu tại Thái Lan là 28.750 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); tại Campuchia là 34.206 đồng/lít; ở Lào là 38.868 đồng/lít; tại Trung Quốc là 27.189 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); ở Việt Nam là 27.624 đồng/lít.