Loài cua cạn được cho là to nhất Việt Nam, bò như xe tăng chỉ sống và đào hang ở một hòn đảo của TP.HCM

Cua xe tăng, loài cua cạn to nhất Việt Nam

Theo thông tin trên trang web của Vườn Quốc gia Côn Đảo, loài cua xe tăng này có mặt ở Vườn quốc gia Côn Đảo đã lâu.

Cua xe tăng có tên khoa học là Cardisoma canifex (Herbst, 1794), thuộc họ cua cạn – Geocarcinidae.

Được biết, cua xe tăng là loài cua cạn to nhất được ghi nhận ở Việt Nam, chiều dài mai có thể hơn 10cm, nặng tới hơn 1kg. Cua xe tăng là loài ăn tạp, chân bơi sau cùng biến thành chân để bò, các gai trên mai cũng đã tiêu biến hoàn toàn, thích nghi với đời sống hang. Màu sắc mai cua có màu hạt dẻ (nâu sẫm).

Cua xe tăng được ghi nhận là loài cua cạn lớn nhất Việt Nam. Nguồn ảnh: Fanpage Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Cua xe tăng có thể đào hang sâu đến 2m với đường kính hang 8 – 12cm. Mặc dù sống trong hang ở trên cạn vùng chân triều hoặc những bãi cát, sình pha đá trên mực nước triều nhưng cua xe tăng phải di cư ra biển để đẻ trứng, do đó là nơi có nhiệt độ nước ổn định và giàu thức ăn, thích hợp cho ấu trùng phát triển.

Vòng đời của ấu trùng trải qua năm giai đoạn: giai đoạn đầu kéo dài 22 – 25 ngày, sau đó chuyển qua giai đoạn ấu trùng mắt to. Lúc này chúng trôi nổi trong các đại dương cho đến khi hình thái bên ngoài phát triển giống với cua xe tăng trưởng thành. Tuy nhiên, kích cỡ lúc này chỉ vài milimet. Sau đó, cua con sẽ tìm đường trở về nơi tổ tiên chúng từng sống.

Là loài ăn tạp nên cua xe tăng sở hữu đôi càng rất chắc khoẻ, bằng chứng là chúng có hai cái càng tương đối to, nhất là chiếc càng phải để giúp chúng có đủ sức xé lá và ăn các loài thực vật.

Tại sao cua xe tăng chỉ có ở Côn Đảo?

Ở Việt Nam, duy nhất có Vườn Quốc gia Côn Đảo, khu vực rừng ngập mặn là có loài cua này.

Cua xe tăng chỉ được ghi nhận sống ở Vườn Quốc gia Côn Đảo. Ảnh: Fanpage Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Cho đến nay, nguyên nhân vì sao cua xe tăng có thể sống ở vùng ngập mặn Côn Đảo mà không thể sống ở các vùng rừng ngập mặn khác như Cần Giờ, Cà Mau... vẫn là điều khó lý giải nếu không có những nghiên cứu chuyên sâu đa ngành như dòng chảy hải lưu, lưới thức ăn của loài, sinh thái, di truyền… cũng như những điều kiện môi trường sống cụ thể của loài cua xe tăng Côn Đảo.

Cua xe tăng ở Côn Đảo thường sinh sản vào độ tháng 11, tháng 12 hằng năm và có thói quen kiếm ăn vào ban đêm (18-20 giờ). Do đó, nếu muốn tận mắt quan sát loài cua cạn lớn nhất Việt Nam này, du khách có thể ưu tiên những khung thời gian trên.

Theo thông tin từ Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, cua xe tăng được bắt gặp nhiều nhất tại hòn Bảy Cạnh, Bãi Dương, Hòn Bà...