Nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu sau mưa lớn, loạt dịch vụ “ăn theo” kiếm cả triệu đồng

Đó là chia sẻ của chị Thái (Hà Nội) khi chứng kiến cảnh một đội 4 người cùng chiếc xe bò làm công việc “vận chuyển” người và xe máy qua đoạn ngập ở đường Dương Đình Nghệ giao với đường Phạm Hùng (Hà Nội).

Sáng nay, 26/8, nhiều tuyến phố tại Hà Nội ngập nặng sau trận mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của cơn bão số 5 – Kajiki. Hàng loạt ô tô, xe máy cố di chuyển qua các điểm ngập nước bị chết máy, nằm bất lực giữa đường.

Nhiều người khó khăn khi di chuyển qua các tuyến phố bị ngập. (Ảnh: Thành Thái)

Ngay lập tức, tại một số khu vực ngập sâu, đã xuất hiện nhóm người mở dịch vụ dùng xe bò kéo xe máy và người đi qua hoặc đẩy xe ô tô chết máy vượt qua điểm ngập.

“Đường Dương Đình Nghệ phía đầu Phạm Hùng ngập sâu khiến nhiều xe chết máy. Ban đầu tôi thấy họ đẩy xe giúp thì rất cảm động. Sau đó mới biết đó là họ đẩy thuê với giá từ 100-200 nghìn đồng/xe”, chị Thái thông tin.

Xe ô tô bị chết máy nằm giữa đường. (Ảnh: Thành Thái)

"Đội" đẩy xe thuê xuất hiện đàm phán giá với chủ xe. (Ảnh: Thành Thái)

Mỗi chiếc ô tô chết máy được đẩy ra khỏi khu vực ngập phải trả phí 200 nghìn đồng. (Ảnh: Thành Thái)

Một chiếc xe khác cũng bị chết máy và sử dụng dịch vụ thuê người đẩy giúp. (Ảnh: Thành Thái)

Xong việc, chủ xe mất chi phí 200 nghìn đồng cho đoạn đường dài từ 15-20 mét. (Ảnh: Thành Thái)

Ngoài ra, khi người điều khiến xe máy có nhu cầu đi qua điểm ngập sẽ có dịch vụ kéo xe bò cho cả người và xe đi với giá 100 nghìn đồng/lượt. Chỉ chưa đầy một giờ, nhóm 4 người và chiếc xe bò đã di chuyển cả chục chiếc xe.

“Năm ngoái cũng đoạn đường này, vì cố băng qua đoạn ngập mà xe tôi bị chết máy. Dắt bộ tìm hàng sửa xe mất cả tiếng. Sửa xe mất gần 1 triệu đồng, sau còn hỏng vặt liên tục. Năm nay có dịch vụ này thì thuê luôn, mất 100 nghìn còn hơn xe hỏng”, một người vừa sử dụng dịch vụ xe kéo qua chỗ ngập nói.

Dịch vụ kéo xe bò qua đoạn ngập cũng xuất hiện tại tuyến phố này. (Ảnh: Thành Thái)

Công kéo cả người và xe máy là 100 nghìn đồng/lượt. (Ảnh: Thành Thái)

Không chỉ vậy, tại nhiều cửa hàng sửa xe máy, cảnh tượng hàng trăm người lũ lượt dắt xe đến sửa nhộn nhịp chưa từng có. Chủ yếu xe chết máy là do ngập nước. Nước tràn vào pô và buồng đốt.

“Thấy có người đằng trước đi được nên tôi cũng đi theo, ai ngờ chưa qua điểm ngập xe đã chết máy. Dắt qua cửa hàng sửa xe thì thay dầu máy, rửa buồng đốt và một số món khác hết hơn 500 nghìn đồng”, chị Thuý, trú tại Thanh Trì (Hà Nội) cho biết.

Nhiều xe bị chết máy phải mang đi sửa. (Ảnh: Nguyễn Minh)

Xe cũng bị chết máy do đi qua đoạn đường ngập, chị Liễu (Hà Nội) còn được cửa hàng thông báo chi phí sửa xe hết hơn 1 triệu đồng. Trong người không có đủ tiền, chị phải gọi người nhà đến “đàm phán”.

“Trời thì mưa như trút, xe thì nặng. Tôi dắt mãi mới đến chỗ sửa xe, chờ mất gần một tiếng cửa hàng mới sửa xong và báo giá hơn 1 triệu đồng. Thấy mình có khả năng bị “chém đẹp”, trong người lại không đủ tiền nên tôi để xe đó cho bố lên trả tiền và đưa xe về, còn mình bắt xe ôm đi làm hết 80 nghìn đồng. Bố tôi ra đàm phán với cửa hàng sửa xe thế nào giảm còn 440 nghìn đồng”, chị Liễu nói.

Nhiều cửa hàng sửa xe đông nghịt khách. (Ảnh: Nguyễn Khánh Dương)

Bão Kajiki hình thành ngày 23/8 trên Biển Đông, mạnh cấp 14 khi vào đất liền. Chiều 25/8, bão đổ bộ Thanh Hóa – Nghệ An, gió cấp 11-12, giật cấp 14, gây mưa lớn diện rộng Bắc Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ.

Sáng 26/8, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất Lào, hoàn lưu vẫn gây mưa lớn ở miền Bắc, Hà Nội chịu ảnh hưởng nặng nề.

Từ đêm 25 đến sáng 26/8 mưa dồn dập, nhiều nơi 150-200 mm. Hàng loạt phố Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Minh Khai, Nguyễn Xiển... ngập sâu; hàng trăm ô tô, xe máy chết máy. Thành phố xuất hiện khoảng 40 điểm ngập úng, khiến giao thông hỗn loạn.