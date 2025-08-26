Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Hàng loạt ôtô chết máy, chờ cứu hộ trên đường Hà Nội

Sự kiện: Bão số 5 Kajiki
Ôtô chết máy hàng loạt, một chiếc bị cây ngã đè bẹp trên đường phố Hà Nội sáng 26/8, sau trận mưa lớn do ảnh hưởng bão Kajiki.

Hàng loạt ôtô chết máy, chờ cứu hộ trên đường Hà Nội - 1

Xe cứu hộ rẽ sóng, kéo theo một ôtô bị chết máy khi đi vào đường ngập, tại chung cư trên đường Lê Trọng Tấn, Hoài Đức. Ảnh: Lưu Quý

Sáng nay, toàn TP Hà Nội ngập gần 40 điểm, nhiều tuyến phố tê liệt, Công ty Thoát nước phải vận hành tối đa trạm bơm để hạ mực nước, giảm ùn tắc giao thông.

Hàng loạt ôtô chết máy, chờ cứu hộ trên đường Hà Nội - 2

Nước ngập gần nửa mét khiến ôtô chết máy trên đường Trần Thái Tông, đoạn trước UBND phường Cầu Giấy. Ảnh: Thanh Tùng

Hàng loạt ôtô chết máy, chờ cứu hộ trên đường Hà Nội - 3

Đường Mỹ Đình ngập sâu, nhiều ôtô chết máy. Một người dân cho biết, suốt 20 năm qua, hầu như trận mưa lớn nào khu vực này cũng ngập, trung bình 2-3 lần mỗi năm. "Ngoài việc nâng nền để phòng tránh thì không còn cách nào khác. Gia đình chỉ có thể kê đồ đạc lên cao, chờ nước rút rồi sấy khô thiết bị", ông nói. Ảnh: Tùng Đinh

Hàng loạt ôtô chết máy, chờ cứu hộ trên đường Hà Nội - 4

Ôtô di chuyển tạo thành sóng lớn trên đường Trần Thái Tông. Một số xe chết máy được cứu hộ di dời. Ảnh: Quỳnh Trần

Hàng loạt ôtô chết máy, chờ cứu hộ trên đường Hà Nội - 5

Ôtô được cứu hộ chở đi trên đường Lê Đức Thọ. Ảnh: Viết Tuân

Hàng loạt ôtô chết máy, chờ cứu hộ trên đường Hà Nội - 6

Nhiều xe chết máy đoạn trước công viên Cầu Giấy. Xe cứu hộ được gọi tới để di chuyển. Ảnh: Đức Đồng

Hàng loạt ôtô chết máy, chờ cứu hộ trên đường Hà Nội - 7

Xe cứu hộ chở cùng lúc 2 ôtô bị chết máy trên phố Trần Quốc Hoàn. Tuyến phố này hiện ngập sâu hơn 50 cm, nhiều xe máy phải dắt bộ. Ảnh: Võ Thạnh

Hàng loạt ôtô chết máy, chờ cứu hộ trên đường Hà Nội - 8

Hàng loạt ôtô chết máy, chờ cứu hộ trên đường Hà Nội - 9

Cây xà cừ bật gốc, đè bẹp nóc xe trên phố Trần Phú giao với Chu Văn An. Ảnh: Huy Mạnh

Hàng loạt ôtô chết máy, chờ cứu hộ trên đường Hà Nội - 10

Phố Trần Đăng Vinh ở Cầu Giấy ngập sâu hơn nửa mét, nhiều ôtô nằm hàng dài khi phía trước chờ nước rút. Ảnh: Võ Thạnh

Hàng loạt ôtô chết máy, chờ cứu hộ trên đường Hà Nội - 11

Tiệm sửa xe đông kín khách chờ sửa do xe bị chết máy trên phố Trần Quốc Hoàn. Ảnh: Võ Thạnh

Hàng loạt ôtô chết máy, chờ cứu hộ trên đường Hà Nội - 12

Hàng loạt ôtô chết máy, chờ cứu hộ trên đường Hà Nội - 13

Hàng chục xe máy bị ngập nước chờ sửa ở tiệm ở ngã ba Trần Bình - Hồ Tùng Mậu. Ảnh: Viết Tuân

Hàng loạt ôtô chết máy, chờ cứu hộ trên đường Hà Nội - 14

Hàng loạt ôtô chết máy, chờ cứu hộ trên đường Hà Nội - 15

Khu vực trước bến xe Mỹ Đình mênh mông nước, nhiều xe chọn đi dưới gầm cầu vượt để tránh ngập khiến dòng xe ùn ứ kéo dài. Ảnh: Tùng Đinh

Dị thường: Bão số 5 chỉ 3 ngày đã đổ bộ, 12 giờ càn quét đất liền
Dị thường: Bão số 5 chỉ 3 ngày đã đổ bộ, 12 giờ càn quét đất liền

Chỉ sau 3 ngày hình thành trên biển Đông, chiều 25-8, bão số 5 (Kajiki) đã đổ bộ vào Nghệ An – Hà Tĩnh rồi quần thảo trên đất liền suốt 12 giờ.

Bấm xem >>

-26/08/2025 10:41 AM (GMT+7)
