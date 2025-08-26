Hàng loạt ôtô chết máy, chờ cứu hộ trên đường Hà Nội

Xe cứu hộ rẽ sóng, kéo theo một ôtô bị chết máy khi đi vào đường ngập, tại chung cư trên đường Lê Trọng Tấn, Hoài Đức. Ảnh: Lưu Quý

Sáng nay, toàn TP Hà Nội ngập gần 40 điểm, nhiều tuyến phố tê liệt, Công ty Thoát nước phải vận hành tối đa trạm bơm để hạ mực nước, giảm ùn tắc giao thông.

Nước ngập gần nửa mét khiến ôtô chết máy trên đường Trần Thái Tông, đoạn trước UBND phường Cầu Giấy. Ảnh: Thanh Tùng

Đường Mỹ Đình ngập sâu, nhiều ôtô chết máy. Một người dân cho biết, suốt 20 năm qua, hầu như trận mưa lớn nào khu vực này cũng ngập, trung bình 2-3 lần mỗi năm. "Ngoài việc nâng nền để phòng tránh thì không còn cách nào khác. Gia đình chỉ có thể kê đồ đạc lên cao, chờ nước rút rồi sấy khô thiết bị", ông nói. Ảnh: Tùng Đinh

Ôtô di chuyển tạo thành sóng lớn trên đường Trần Thái Tông. Một số xe chết máy được cứu hộ di dời. Ảnh: Quỳnh Trần

Ôtô được cứu hộ chở đi trên đường Lê Đức Thọ. Ảnh: Viết Tuân

Nhiều xe chết máy đoạn trước công viên Cầu Giấy. Xe cứu hộ được gọi tới để di chuyển. Ảnh: Đức Đồng

Xe cứu hộ chở cùng lúc 2 ôtô bị chết máy trên phố Trần Quốc Hoàn. Tuyến phố này hiện ngập sâu hơn 50 cm, nhiều xe máy phải dắt bộ. Ảnh: Võ Thạnh

Cây xà cừ bật gốc, đè bẹp nóc xe trên phố Trần Phú giao với Chu Văn An. Ảnh: Huy Mạnh

Phố Trần Đăng Vinh ở Cầu Giấy ngập sâu hơn nửa mét, nhiều ôtô nằm hàng dài khi phía trước chờ nước rút. Ảnh: Võ Thạnh

Tiệm sửa xe đông kín khách chờ sửa do xe bị chết máy trên phố Trần Quốc Hoàn. Ảnh: Võ Thạnh

Hàng chục xe máy bị ngập nước chờ sửa ở tiệm ở ngã ba Trần Bình - Hồ Tùng Mậu. Ảnh: Viết Tuân

Khu vực trước bến xe Mỹ Đình mênh mông nước, nhiều xe chọn đi dưới gầm cầu vượt để tránh ngập khiến dòng xe ùn ứ kéo dài. Ảnh: Tùng Đinh