Người dân Hà Nội vật lộn chống ngập

Hầm chung cư Ecohome 3, phường Đông Ngạc ngập hơn một mét, khiến ban quản lý chung cư phải làm đập ngăn nước vào hầm gửi xe sáng nay. Đập này dài khoảng 10 m, bằng thép, bên ngoài trải bạt để chống thấm. Ảnh: Viết Tuân

Hoàn lưu bão Kajiki đã gây mưa suốt đêm đến sáng 26/8 khiến nhiều tuyến phố Hà Nội thành sông, nhà dân ngập sâu, giao thông tê liệt.

Xe thu gom rác thải bên ngoài hầm chung cư Ecohome 3 bị ngập sâu. Ảnh: Viết Tuân

Kế bên, chung cư Ecohome 1 cũng ngập nặng. Nước tràn vào thang máy tầng 1 của tòa nhà. Ảnh: Viết Tuân

Nước ngập sâu, người dân ở chung cư Ecohome 1 ngồi chờ nước rút. Ảnh: Viết Tuân

Người dân chung cư Ecohome 1 phải di chuyển đồ đạc đi nơi khác vì tầng 1 bị ngập. Ảnh: Viết Tuân

Nước ngập quá đầu gối, các hộ dân thuê kiot dưới chân chung cư Ecohome 3, phường Đông Ngạc phải dựng ván ngăn nước vào nhà, vừa dùng xô chậu tát nước ra ngoài. Ảnh: Viết Tuân

Bộ đội giúp người dân ở chung cư Ecohome 3 kê cao tài sản, tát nước tràn vào nhà. Ảnh: Viết Tuân

Cách đó gần 20 km, nhiều cửa hàng trên đường Hoàng Tùng, Hoài Đức, đã phải đắp rào chắn nước, cho máy bơm hoạt động liên tục. Ảnh: Lưu Quý

Người dân dùng rào thép chắn nước vào cửa hàng trên đường Hoàng Tùng, Hoài Đức, vừa dùng máy bơm đẩy nước ra ngoài. Ảnh: Lưu Quý

Nước ngập hơn nửa mét tràn vào nhiều cửa hàng bán quần áo tại khu vực chợ xanh, Cầu Giấy khiến khu vực này hôm nay vắng bóng người, xe đi lại. Ảnh: Anh Phú

Chị Hồng Thị Xua, bán hàng ở chợ Cầu Giấy cho biết nước ngập quá nhanh từ sáng sớm nên tất cả hàng hóa, xe không kịp di chuyển. Ảnh: Anh Phú

Các con ngõ tại khu vực đường Mỹ Đình cũng ngập sâu nửa mét, xe tê liệt, chỉ có người dân lội bộ trên đường. Ảnh: Tùng Đinh

Nước tràn vào nhà dân ở đường Mỹ Đình.

"Suốt 20 năm qua, gần như trận mưa lớn nào khu vực này cũng ngập sâu, trung bình 2-3 lần mỗi năm. Ngoài việc nâng nền thì không còn giải pháp nào khác. Gia đình chỉ biết kê đồ đạc lên cao, chờ nước rút rồi sấy khô thiết bị", chủ nhà nói. Ảnh: Tùng Đinh

Người đàn ông dùng chậu chở đồ ăn qua đoạn đường ngập nước ở Mỹ Đình. Ảnh: Tùng Đinh