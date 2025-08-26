Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Chung cư ở Hà Nội thành 'ốc đảo' sau mưa lớn, loạt ô tô dưới hầm bị nước bủa vây

Sự kiện: Bão số 5 Kajiki
Mưa lớn khiến nhiều khu vực ở Hà Nội bị ngập nặng, có chung cư bị nước cô lập, người dân ra sức ngăn nước không tràn xuống hầm ảnh hưởng đến hàng trăm ô tô, xe máy.

Tại khu chung cư Ecohome 3 (phường Đông Ngạc, Hà Nội), toàn bộ lối ra vào bị nước dâng ngập hơn 1m.

Anh Nguyễn Đức Chung, cư dân tòa nhà chia sẻ: “Các con đường quanh chung cư bị cô lập bởi nước, người dân đi lại rất khó khăn. Ô tô, xe máy bị ngập nước, nhiều người chỉ biết bất lực nhìn tài sản trôi nổi”.

Khu chung cư Ecohome 3 đang chìm trong biển nước. Ảnh: Đ.C.

Không chỉ ngập nặng, rác thải sinh hoạt cũng nổi lềnh bềnh, gây mất vệ sinh. 

Chung cư ở Hà Nội thành &#39;ốc đảo&#39; sau mưa lớn, loạt ô tô dưới hầm bị nước bủa vây - 2

Các loại phương tiện đang chìm trong biển nước ở khu chung cư Ecohome 3. Ảnh: Đ.C.

Theo người dân, hàng trăm ô tô, xe máy để trong hầm có nguy cơ hư hỏng nặng nếu không kịp di dời, nhưng mọi lối thoát đều đã bị nước phong tỏa. Nhiều cư dân cùng ban quản lý tòa nhà đã dùng nhiều giải pháp để ngăn nước tràn vào hầm.

Rác thải, ô tô chìm sâu trong biển nước, người dân khó lòng phân biệt đâu là rác, đâu là tài sản. Ảnh: Đ.C.

Anh Lê Tuấn Trình, một cư dân, cho biết: “Đêm qua, chúng tôi cùng ban quản lý phải dùng bao tải, gạch đá để dựng tường tạm ngăn nước tràn xuống hầm gửi xe. Đến 12h trưa nay, tình hình tạm ổn, xe dưới hầm chưa bị ngập nhưng xung quanh chung cư vẫn bị nước bủa vây”.

Người dân dựng tường tạm nên tạm thời nước chưa vào hầm để xe. Ảnh: Đ.C.

Tại trường tiểu học Đông Ngạc (phường Đông Ngạc) cũng rơi vào tình trạng ngập nặng, nước dâng gần 2m, khiến toàn bộ khuôn viên bị tê liệt. Việc dạy học trong những ngày tới dự báo sẽ bị ảnh hưởng nhất định.

Trường tiểu học Đông Ngạc ngập sâu trong nước. Ảnh: Đ.C.

Ngoài phường Đông Ngạc, nhiều khu vực khác ở Hà Nội chung tình trạng ngập sâu, người dân di chuyển khó khăn, nhiều xe chết máy giữa đường.

Mưa lớn khiến hệ thống thoát nước đô thị chịu áp lực lớn, để lại nỗi lo ngập úng thường trực cho người dân Thủ đô.

26/08/2025 12:40 PM (GMT+7)
