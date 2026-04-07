Cây hồng “mọc” quả hồng hình dáng lạ ở Thanh Hóa, đỏ như pháo, gốc như cây cổ thụ, giá trăm triệu vẫn khó mua

Hồng tứ quý Đa Lộc ở Thanh Hóa ví như "kho báu sống" giữa sân vườn

Tại vùng đất Đa Lộc trước kia, nay xã Vạn Lộc (tỉnh Thanh Hóa), giới chơi cây cảnh đang truyền tai nhau về một loài cây mang tên hồng tứ quý Đa Lộc.

Với những người sành sỏi, nếu trong khuôn viên sân vườn sở hữu một gốc hồng này, đó không chỉ là thú vui nghệ thuật mà còn là biểu tượng của sự may mắn và tài lộc.

Quả hồng tứ quý Đa Lộc (xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa) khi chín có màu đỏ rực rỡ khiến giới chơi cây cảnh trầm trồ khen ngợi. Ảnh: Đức Hoài

Ngoài chùm quả đỏ rực rỡ, hồng tứ quý Đa Lộc còn được xem là "kho báu sống" mang ý nghĩa trường tồn, thịnh vượng. Ảnh: Đức Hoài

Khác với các loại hồng thông thường, quả hồng tứ quý Đa Lộc có hình bầu dục, nhọn ở phần đuôi, đặc biệt là không có hạt. Khi chín, quả chuyển từ sắc vàng mật ong sang màu đỏ mọng, tạo nên một vẻ đẹp rực rỡ và lộng lẫy.

Anh Vũ Văn Vương (thôn Đông Thành, xã Vạn Lộc), một người gắn bó với nghề ươm trồng giống cây này cho biết: "Hiện nay, rất nhiều đại gia tìm về tận vườn để chiêm ngưỡng và hỏi mua.

Giá trị mỗi cây phụ thuộc vào độ tuổi, dáng thế và lượng quả. Những cây tầm trung có giá từ 5 đến 30 triệu đồng, nhưng với những gốc cổ thụ dáng độc bản, giá có thể vượt ngưỡng 100 triệu đồng”.

Giá trị cây hồng tứ quý Đa Lộc còn phụ thuộc vào độ tuổi, dáng thế và lượng quả trên cành. Ảnh: Vũ Vương

Thu nhập "khủng" từ rễ cây đến cây giống

Sức hút của cây hồng Đa Lộc không chỉ nằm ở vẻ đẹp mà còn ở giá trị kinh tế bền vững cho người dân địa phương.

Anh Vương chia sẻ thêm một điều thú vị: ngay cả phần rễ cây còn sót lại sau khi đánh cây bán cho khách cũng là "mỏ vàng".

Sau vài tháng, phần rễ này sẽ nảy mầm thành cây con. Anh Vương tiếp tục tách ra ươm thành cây giống, bán với giá từ 300.000 đồng đến 5 triệu đồng/cây tùy theo độ tuổi. Đây là cách giúp các nhà vườn tại xã Vạn Lộc xoay vòng vốn và phát triển kinh tế nhanh chóng.

Khai thác rễ để ươm cây con nhằm đảm bảo giống hồng Đa Lộc nguyên bản. Ảnh: VV

Một cây hồng giống tứ quý Đa Lộc giá từ 300.000 đồng đến 5.000.000 đồng/cây. Ảnh: Vũ Vương

Cây hồng tứ quý Đa Lộc là loài thân gỗ, vỏ xám xù xì mang nét phong trần của thời gian. Điều khiến giới nhà giàu mê mẩn chính là khả năng giữ quả cực lâu, từ 5 đến 6 tháng trên cành.

Anh Nguyễn Đức Hoài, một người chơi cây tại xã Vạn Lộc phân tích về vẻ đẹp bốn mùa của loài cây này. Cụ thể, về mùa xuân cây đâm chồi nảy lộc với lớp lá xanh mướt, tràn đầy sinh khí.

Hồng tứ quý Đa Lộc ra nhiều lượt quả trên một cây. Ảnh: Vũ Vương

Bước sang mùa hè, cây ra những chùm hoa nhỏ màu trắng tinh khôi, tỏa hương dịu nhẹ, mang lại cảm giác thanh bình. Đến mùa thu – thời điểm rực rỡ nhất trong năm, quả chín đỏ, sai trĩu cành, gợi liên tưởng đến những “quả pháo” may mắn treo kín trên tán cây.

Mùa đông, khi lá rụng hết, chỉ còn lại những chùm quả đỏ nổi bật trên nền cành khẳng khiu, tạo nên một bức tranh giàu tính thiền và đậm chất nghệ thuật bonsai.

Khi mùa đông đến cây hồng bắt đầu rụng lá để lộ những quả đỏ xám. Ảnh: Vũ Vương

Càng lâu năm, cây hồng tứ quý Đa Lộc càng được coi là "báu vật truyền đời", thể hiện sự vững chắc và phát đạt của gia chủ.

Bí quyết chăm sóc cây hồng tứ quý Đa Lộc

Giống hồng tứ quý Đa Lộc được xem là loại cây khỏe mạnh và có tuổi thọ cao, nhưng để cây hồng luôn bền đẹp, người chơi cần lưu ý:

Trồng cây ở khu vực có đủ ánh sáng, nếu đặt trong nhà, mỗi ngày nên mang ra ngoài nắng khoảng 30 đến 40 phút.

Cây hồng chăm sóc tốt luôn "đẻ" nhiều quả. Ảnh: Vũ Vương

Cây hồng có khả năng chịu hạn tốt. Khi trồng chậu, chỉ cần tưới 1 lần/tuần, sử dụng phân hữu cơ hoặc NPK tan chậm, bón định kỳ 1 lần/năm.

Đặc biệt, người chơi cây cần thường xuyên cắt tỉa, loại bỏ cành già, lá héo để cây tập trung dinh dưỡng nuôi quả và tạo dáng Bonsai đẹp mắt.

Để ngăn các loài chim bay tới ăn quả, nhiều nhà vườn ở Vạn Lộc dùng lưới cước bao quanh cây. Ảnh: Vũ Vương

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa nét đẹp văn hóa truyền thống, giá trị phong thủy và lợi ích sức khỏe, không khó hiểu khi hồng tứ quý Đa Lộc đang trở thành "vương hậu" trong phân khúc cây cảnh cao cấp tại Thanh Hóa hiện nay.