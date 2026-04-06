Loại rau xưa mọc đầy vườn chẳng ai ăn, nay được coi như "nhân sâm nhà nghèo" giá chỉ 3.000 đồng/ mớ

Hình ảnh những luống cải bẹ xanh mơn mởn đã trở nên quen thuộc ở khắp các vùng quê Bắc Bộ. Không chỉ dễ trồng, dễ chế biến, loại rau dân dã này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt trong mùa lạnh.

Cải bẹ xanh, còn gọi là cải xanh hay cải cay, thuộc họ Cải, có thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ khoảng 40–50 ngày. Tùy theo giống, cây có thân to hoặc nhỏ, lá xanh đậm hoặc xanh non, vị cay nhẹ đặc trưng.

Trước kia vốn là loại rau mọc nhiều trong vườn, ít được chú ý, nay cải bẹ xanh lại được ví như “nhân sâm của nhà nghèo” nhờ giá trị dinh dưỡng cao mà giá thành lại rất rẻ. Ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, cải thường được trồng vào khoảng tháng 10–11 âm lịch. Vào mùa, gần như nhà nào cũng có sẵn vài luống cải để dùng trong bữa ăn hằng ngày. Rau non có thể ăn sống, tạo vị cay mát; còn rau già thường được luộc, nấu canh hay xào tỏi đều rất đưa cơm.

Nhờ nguồn cung dồi dào, cải bẹ xanh có giá khá “mềm”, chỉ khoảng 25.000–30.000 đồng/kg hoặc vài nghìn đồng mỗi mớ ngoài chợ.

Không chỉ là món ăn quen thuộc, cải bẹ xanh còn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng. Loại rau này chứa nhiều vitamin A, B, C, K cùng các hợp chất có lợi như caroten, axit nicotic… Theo y học cổ truyền, cải có vị cay, tính ấm, giúp giải cảm, tiêu đờm, hỗ trợ hô hấp. Hạt cải cũng được sử dụng như một vị thuốc trong một số bài chữa ho, hen hay đau họng.

Đặc biệt, hàm lượng vitamin C trong cải giúp tăng cường sức đề kháng, trong khi vitamin A hỗ trợ hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh. Bên cạnh đó, các hợp chất trong cải bẹ xanh còn góp phần giảm cholesterol xấu, tốt cho tim mạch, đồng thời chứa glucosinolates , đây là chất có khả năng hỗ trợ ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư.

Không dừng lại ở đó, cải bẹ xanh còn giàu lutein và zeaxanthin, hai hoạt chất quan trọng giúp bảo vệ mắt, giảm tác hại của ánh sáng xanh. Hàm lượng folate trong rau cũng góp phần hỗ trợ tạo máu, làm đẹp da và giảm căng thẳng.

Tuy nhiên, dù là thực phẩm lành tính, cải bẹ xanh cũng cần được sử dụng hợp lý. Những người đang dùng thuốc chống đông nên hạn chế do rau chứa nhiều vitamin K. Ngoài ra, việc ăn quá nhiều cũng có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận ở một số người do hàm lượng oxalat.

Có thể thấy, cải bẹ xanh không chỉ là món rau giản dị trong mâm cơm mà còn là nguồn dinh dưỡng quý giá. Khi sử dụng đúng cách, đây sẽ là “trợ thủ” tự nhiên giúp nâng cao sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật hiệu quả.