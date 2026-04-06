Chốt giá vàng hôm nay ngày 6/4 trong giảm ngoài tăng rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 6/4, có xu hướng như thế nào?

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 6/4 giảm giá vàng miếng xuống mức 173,1 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 6/4, giá vàng trong nước ngày 6/4/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 170,1 triệu đồng/lượng mua vào và 173,1 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 6/4 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 1,4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 170,1 triệu đồng/lượng mua vào và 173,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 6/4 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 170,1 triệu đồng/lượng mua vào và 173,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 170,1 triệu đồng/lượng mua vào và 173,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 6/4, giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 6/4, giảm mạnh giá vàng nhẫn và giá vàng miếng trong nước.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 6/4, giảm rất mạnh ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 170 –173 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 169,6 – 172,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 168,1 – 171,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 6/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 6/4 tăng nhẹ với giá vàng giao ngay tăng 6 USD/ounce, lên mức 4.682 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.679 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần, giữ vững mốc trên 4.600 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng đang ở trạng thái cân bằng mong manh giữa các yếu tố hỗ trợ và áp lực.

Ông Adam Button - Giám đốc chiến lược tiền tệ tại Forexlive - nhận định, nhu cầu đối với vàng có thể bùng nổ khi xung đột kết thúc. Chiến tranh đã làm suy giảm niềm tin vào đồng USD và vai trò lãnh đạo kinh tế toàn cầu của Mỹ, từ đó củng cố vị thế của vàng như một tài sản tiền tệ quan trọng.

Nhìn chung, thị trường vàng thế giới đang bước vào giai đoạn nhạy cảm. Trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh theo tin tức và dữ liệu kinh tế. Về dài hạn, các yếu tố như lạm phát, bất ổn địa chính trị và xu hướng chính sách tiền tệ toàn cầu vẫn là nền tảng hỗ trợ quan trọng cho kim loại quý.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.682 USD/ounce (tương đương khoảng 148,9 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 6/4 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 24,2 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 6/4, giá vàng ngày 7/4 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.