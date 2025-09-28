Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

SJC Mua 133,000 Bán 135,000

PNJ Mua 128,800 Bán 131,800

Tỷ giá

USD Mua 26,183 Bán 26,453

EUR Mua 30,018 Bán 31,600

Cây dại người Việt “thờ ơ”, nước ngoài hái về bán thu hàng trăm nghìn/kg

Sự kiện: Thông tin thị trường
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Loài cây mọc hoang ven suối, ruộng ẩm này dù ít được ai để ý nhưng lại là một vị thuốc quý kiêm “siêu rau” chứa hàm lượng dinh dưỡng cao.

Từ cây dại vô danh đến dược liệu “đắt hơn thịt”

Nếu bạn sinh sống ở Quảng Trị hay Thừa Thiên Huế, có lẽ bạn đã từng bắt gặp loài thực vật có hình dáng lạ mắt này. Đây là địa tiền, thường mọc hoang ở những khu vực ẩm ướt như dọc rãnh nước, ven suối, ruộng ẩm.

Cây dại người Việt “thờ ơ”, nước ngoài hái về bán thu hàng trăm nghìn/kg - 1

Không chỉ phân bố ở Việt Nam, địa tiền còn xuất hiện ở một số nước khác như Trung Quốc. Có lẽ không nhiều người biết rằng, giống cây mọc dại này lại là một vị thuốc quý trong Đông y, thậm chí có giá bán khá cao. Ví dụ tại thị trường xứ Trung, địa tiền thành phẩm sấy khô làm dược liệu thường có giá hơn 100 NDT (360.000đ)/kg. Nếu mua cây giống thì giá sẽ rất rẻ, chỉ từ 5-6 NDT (18.000 - 21.000đ)/cây. 

Cây dại người Việt “thờ ơ”, nước ngoài hái về bán thu hàng trăm nghìn/kg - 2

Tại Việt Nam, địa tiền được sử dụng để cầm máu. Loại thảo dược này có vị ngọt, tính mát, có công dụng thanh nhiệt giải độc. Còn ở Trung Quốc, người ta thường dùng địa tiền để trị bỏng, gãy xương, lở chân, bệnh nấm ngoài da, thường dùng ngoài da. Cây có thể thu hái quanh năm, sau đó dùng tươi hoặc phơi khô dùng dần.

Người dân xứ Trung còn sử dụng địa tiền như một loại rau rừng. Hàm lượng canxi của nó rất cao, gấp 4 lần sữa và gấp 2 lần mộc nhĩ. Người ta thường sử dụng địa tiền để làm các món xào với thịt, xào với tỏi, chiên cùng trứng. Những món ăn này không chỉ thơm ngon mà còn được cho là có tác dụng hạ lipid máu, cải thiện thị lực, bổ khí và bổ gan, thận.

Bên cạnh công dụng chữa bệnh, địa tiền còn được yêu thích và trồng làm cảnh nhờ hình dáng và màu sắc đẹp mắt.

Cây dại mọc đầy ở Việt Nam, ở nước ngoài hóa “cây tiền”
Cây dại mọc đầy ở Việt Nam, ở nước ngoài hóa “cây tiền”

Dù mọc hoang khắp nơi ở nước ta, song giá trị của loài cây này lại chưa được nhiều người biết tới.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hương Nguyễn (Theo baijiahao) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/09/2025 08:59 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Thông tin thị trường Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN