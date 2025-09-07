Cây dại mọc đầy ở Việt Nam, ở nước ngoài hóa “cây tiền”

Cây dại nhìn “tầm thường” mà giá trị “phi thường”

Trên các đồi sim, đồi cỏ ở nước ta, bạn có thể tìm thấy loài thực vật mọc dại có tên “cổ bình” (hay còn gọi là mũi mác, hồ lô trà, cổ cò). Bên cạnh đó, cây cổ bình còn được tìm thấy ở Ấn Độ, Trung Quốc.

Với phần lớn mọi người, đây chỉ là một loài cây mọc dại. Tuy nhiên, với những ai am hiểu về Đông y sẽ nhận ra đây chính là một cây thuốc quý.

Toàn cây cổ bình được thu hái vào mùa hạ và mùa thu, có thể dùng tươi hoặc phơi khô làm dược liệu. Đây là giống cây bụi, thường không cao quá 1m nên rất dễ thu hái. Điểm nhận dạng của nó là lá mọc so le, hình trứng thuôn dài hoặc hình mác.

Trong dân gian Việt Nam, cổ bình có tính chất như một vị thuốc có tính mát, vị đắng, có công dụng thanh nhiệt giải độc, hóa đờm, lợi tiểu, sát trùng và giảm đầy bụng. Ngoài ra, cây cổ bình còn được dùng để điều trị viêm thận, viêm gan, viêm ruột, đi ngoài phân lỏng... Tuy nhiên, trước khi sử dụng cổ bình, bạn cần tham khảo ý kiến của bác sĩ y học cổ truyền để tìm hiểu liệu trình phù hợp.

Ở Trung Quốc, cây cổ bình cũng là một loại thảo dược quen thuộc. Đặc biệt, người dân nước này còn phơi khô lá cổ bình để pha “trà hồ lô” trong những ngày hè oi bức, hoặc dùng để hầm với chân giò.

"Trà hồ lô" bao gồm hơn 10 loại thảo mộc khác nhau, bao gồm lá cổ bình và hoa kim ngân, xa tiền thảo, kê cốt thảo… Người ta sẽ bọc các loại thảo mộc đã phơi khô này vào trong lá tre, sau đó buộc từng đoạn thành hình dạng thắt eo giống hồ lô, vì vậy nó còn có tên gọi là trà hồ lô. Loại trà này còn có đặc tính sát trùng và diệt côn trùng, xua đuổi giòi ở cá hay thịt muối.

Hiện tại, cổ bình ở Trung Quốc có giá bán khá tốt, khoảng 40 NDT (144.000đ)/kg. Còn ở Việt Nam, bạn có thể mua cổ bình khô với giá khoảng 130.000đ/kg.