Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

SJC Mua 132,500 Bán 134,500

PNJ Mua 128,500 Bán 131,500

Tỷ giá

USD Mua 26,200 Bán 26,450

EUR Mua 30,239 Bán 31,833

Giá xăng về sát 20.000 đồng một lít

Sự kiện: Giá xăng
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Giá xăng, dầu diesel cùng giảm từ 15h hôm nay, trong khi dầu hỏa và mazut tăng nhẹ, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 440 đồng, xuống 20.160 đồng một lít, E5 RON 92 cũng bớt 370 đồng, ở mức 19.610 đồng.

Tương tự, dầu diesel hạ 50 đồng, còn 18.650 đồng mỗi lít. So với cách đây 7 ngày, dầu hỏa có giá 18.620 đồng một lít, mazut là 15.200 đồng.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại

Xăng E10 - loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng - được Petrolimex và PVOIL thí điểm bán từ 1/8. Bộ Công Thương cũng đang đề xuất chỉ bán loại xăng này từ đầu năm sau.

Giá xăng về sát 20.000 đồng một lít - 2Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới 7 ngày qua chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như OPEC+ tăng xuất khẩu dầu; căng thẳng địa chính trị gia tăng tại khu vực Trung Đông; Ukraine tiếp tục tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga...

Các yếu tố này khiến giá xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng tăng giảm, tùy mặt hàng so với kỳ trước. Mỗi thùng xăng RON 95 bình quân giảm 2,7% xuống 80,5 USD; dầu diesel giảm 0,2%, còn mazut thêm 0,8%.

Sau 1 tháng thí điểm, xăng E10 tiêu thụ ra sao?
Sau 1 tháng thí điểm, xăng E10 tiêu thụ ra sao?

Sau một tháng thí điểm bán xăng sinh học E10 (xăng pha 10% ethanol), bức tranh tiêu thụ cho thấy những tín hiệu ban đầu tích cực. Tuy nhiên, để E10...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phương Dung ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/09/2025 14:33 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Giá xăng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN