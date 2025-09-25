Giá xe điện sắp tới sẽ biến động ra sao?

Khoản hỗ trợ 7.500 USD cho người mua xe điện được chính quyền Tổng thống Joe Biden thông qua năm 2022, nhằm thúc đẩy tiêu dùng xanh và năng lượng sạch. Tuy nhiên, đến tháng 7 vừa qua, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đưa ra gói chi tiêu và thuế mới, trong đó có việc chấm dứt ưu đãi này từ ngày 1/10.

Theo Cục Thống kê Giao thông Mỹ, năm 2024, doanh số xe điện tại Mỹ tăng 7%, đạt 1,6 triệu chiếc. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này được cho là chưa đủ để duy trì khoản hỗ trợ lâu dài. Chính sách mới buộc cả nhà sản xuất và người tiêu dùng phải tính toán lại bài toán chi phí.

Khoản tín dụng thuế liên bang 7.500 đô la dành cho người mua xe điện ở Hoa Kỳ sẽ hết hạn vào ngày 1/10, điều này sẽ làm thay đổi thị trường xe điện và có thể ảnh hưởng đến giá cả.

Người mua xe điện chịu tác động thế nào?

Việc kết thúc ưu đãi thuế khiến giá thực tế mà người tiêu dùng phải trả cao hơn trước. Chính vì vậy, trong tháng 8 và 9, nhiều khách hàng đã tranh thủ mua xe điện để hưởng lợi. Tuy nhiên, đợt “chạy nước rút” này được dự đoán sẽ làm doanh số ba tháng cuối năm lao dốc.

Các hãng xe đang đứng trước bài toán khó: nên giữ giá, giảm giá hay tăng ưu đãi tài chính để duy trì sức mua. Dù vậy, các hình thức hỗ trợ mới khó bù đắp hoàn toàn khoản lợi ích 7.500 USD đã mất. Thị trường có thể chứng kiến tình trạng “giá niêm yết thì giảm, nhưng ưu đãi thực tế chưa chắc lớn”.

Lịch sử từng cho thấy, khi Tesla và GM bị loại khỏi gói ưu đãi thuế năm 2019, họ đã phản ứng bằng cách giảm giá để giữ thị phần. Giới phân tích cho rằng kịch bản này có thể lặp lại, nhưng mức giảm sẽ phụ thuộc vào từng hãng và nguồn cung.

Thực tế, thị trường xe điện tại Mỹ đã chững lại từ đầu 2025. Theo Cox Automotive, nửa đầu năm, doanh số chỉ tăng 1,5% và giảm tới 6,3% trong quý II so với cùng kỳ. Điều đó buộc các hãng phải tung khuyến mãi thuê xe hấp dẫn hơn. Nay khi ưu đãi thuế bị gỡ bỏ, áp lực giảm giá càng lớn.

Tuy nhiên, nguồn cung cũng sẽ được điều chỉnh. Nếu các hãng cắt giảm sản lượng, lượng xe có mặt tại đại lý sẽ ít đi, khiến áp lực hạ giá không quá mạnh. Người mua xe điện vì thế vẫn phải chờ đợi và so sánh kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.

Người tiêu dùng có còn mặn mà với xe điện?

Theo khảo sát của Cox, có tới 65% người dự định mua xe điện trong vòng 2 năm tới vẫn giữ kế hoạch này dù không còn ưu đãi. Chỉ 20% cho biết sẽ chuyển sang xe hybrid hoặc xe xăng. Điều đó cho thấy, yếu tố môi trường, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng vẫn là động lực chính, chứ không chỉ dựa vào ưu đãi thuế.

Hơn nữa, ưu đãi này vốn không áp dụng cho các mẫu xe trên 80.000 USD. Do vậy, tác động với các dòng xe tải lớn hay xe sang không quá đáng kể.

Tuy vậy, quá trình mua xe vẫn tiềm ẩn biến động. Ngoại trừ Tesla bán trực tiếp, hầu hết xe điện tại Mỹ vẫn được mua qua đại lý. Giá cuối cùng phụ thuộc vào thương lượng, khiến chi phí thực tế khó đoán định. Giới phân tích dự báo thị trường xe điện Mỹ sẽ trải qua giai đoạn “nhiễu loạn” trong thời gian tới.