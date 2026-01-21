Biến đất phèn thành đất tốt cho cây lắm mắt, nhiều gai, nông dân Tây Ninh thu tiền tỷ

Việc trồng dứa của ông Sáu không chỉ mang lại thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm cho gia đình ông mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng biên giới, giải quyết việc làm và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Mạnh dạn trồng dứa trên đất phèn vùng biên, nông dân Phước Chỉ mở hướng làm giàu mới

Xã Phước Chỉ là xã biên giới của tỉnh Tây Ninh, đời sống người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp, cây trồng chính là lúa nước. Tuy nhiên, nhiều diện tích đất bị nhiễm phèn, sản xuất lúa theo kinh nghiệm, ít áp dụng khoa học kỹ thuật nên năng suất thấp, thu nhập bấp bênh.

Xã Phước Bình cũ, nay là xã Phước Chỉ tỉnh Tây Ninh là vùng đất biên giới, nhiễm phèn, trồng lúa kém hiệu quả. Ảnh: Nguyên Vỹ

Trước năm 2010, gia đình ông Nguyễn Văn Sáu có 10ha đất trồng lúa 2 vụ/năm. Do đất phèn nặng, lúa thường chết hoặc phát triển chậm, hiệu quả kinh tế thấp.

Trăn trở tìm hướng đi mới, ông Sáu được Hội Nông dân, ngành nông nghiệp địa phương tư vấn chuyển đổi cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng.

Sau khi cân nhắc, ông Sáu quyết định chuyển toàn bộ 10ha đất lúa sang trồng dứa Queen. Đây là bước đi táo bạo ở vùng biên giới, nơi người dân còn e dè với các loại cây trồng mới.

Những năm đầu, việc trồng dứa gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh nghiệm, hạ tầng thủy lợi chưa hoàn chỉnh, dứa bị ngập úng, chết nhiều.

Khi chưa có đê bao chống lũ, ruộng vườn của ông Sáu thường xuyên bị ngập úng, khó canh tác. Ảnh: Nguyên Vỹ

Có thời điểm khó khăn, ông Sấu tưởng chừng phải bỏ cuộc. Nhưng với sự động viên của gia đình và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, đặc biệt là việc đầu tư đê bao chống lũ của ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh, diện tích dứa dần phục hồi. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, năm đầu tiên thu hoạch, dứa mang lại cho ông Sáu thu nhập trên 100 triệu đồng/ha.

Thấy rõ hiệu quả từ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ông Sáu tiếp tục mở rộng sản xuất. Ông mua thêm 20ha và thuê thêm 30ha đất của các hộ xung quanh, nâng tổng diện tích trồng dứa lên hơn 60ha, hình thành cánh đồng lớn trồng dứa VietGAP Phước Chỉ.

Trong sản xuất, ông Sáu tuân thủ nghiêm các hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ nông nghiệp, khuyến nông, bảo vệ thực vật, áp dụng quy trình VietGAP từ khâu làm đất, chăm sóc đến thu hoạch.

“Nhờ đó, năng suất dứa ổn định, chất lượng quả đồng đều, được thương lái và doanh nghiệp thu mua với giá cao, lợi nhuận tăng đáng kể”, ông Sáu nói.

Trồng dứa quy mô lớn, thu nhập tiền tỷ mỗi năm

Ông Sáu hiện đang trồng dứa trên diện tích 60ha. Ảnh: Nguyên Vỹ

Không chỉ chuyển đổi cây trồng, ông Nguyễn Văn Sáu còn mạnh dạn kết hợp chuyển đổi cơ cấu vật nuôi. Tận dụng diện tích mặt nước trong vùng sản xuất, ông nuôi cá các loại nhằm tăng thêm nguồn thu. Sau khi trừ chi phí, thu nhập từ trồng dứa và nuôi cá mỗi năm đạt trên 3,7 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn tích lũy, gia đình ông tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ, gồm 1 đại lý bia, nước ngọt, gas với doanh thu hằng năm khoảng 2,3 tỷ đồng.

Ông Sáu còn có 1 công ty phục vụ các công trình giao thông, thủy lợi cho xã Phước Chỉ và các địa phương lân cận, mang lại thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm.

Theo ông Sáu, để phát triển sản xuất bền vững ở vùng biên giới, người nông dân phải mạnh dạn thay đổi tư duy, lựa chọn mô hình phù hợp, làm theo quy hoạch và nắm bắt thị trường. Bản thân ông cũng thường xuyên học hỏi kiến thức mới qua sách báo, internet, và các chuyến tham quan mô hình do địa phương tổ chức để áp dụng vào thực tế sản xuất.

Mô hình trồng dứa VietGAP ở xã Phước Chỉ hiện tạo việc làm thường xuyên cho 42 lao động địa phương, góp phần ổn định đời sống người dân vùng biên. Thông qua hỗ trợ kỹ thuật và vốn, ông Sáu giúp 25 hộ thoát nghèo, nhiều hộ vươn lên khá, giàu.

Bên cạnh làm kinh tế, ông tích cực tham gia phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Trong nhiều năm, ông đã hỗ trợ hơn 50 hội viên về kỹ thuật, cho vay vốn với tổng số tiền 500 trăm triệu đồng, đóng góp Quỹ Hỗ trợ nông dân hằng năm 5 triệu đồng.

Ông Sáu tận dụng diện tích mặt nước trong vùng trồng dứa để nuôi thêm cá, tăng thu nhập. Ảnh: Nguyên Vỹ

Gia đình ông còn đóng góp tích cực cho xây dựng nông thôn mới ở xã Phước Chỉ. Từ năm 2017-2024, ông ủng hộ 1,3 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, làm nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ đất và nhà cho 11 hộ dân với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.

Ông Nguyễn Viết Kiên - Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Chỉ cho biết, là xã vùng biên giới còn nhiều khó khăn, Phước Chỉ càng phát huy rõ tinh thần cần cù, sáng tạo, đoàn kết và bền bỉ của nông dân trong lao động sản xuất.

Thông qua phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả và tấm gương nông dân tiêu biểu đã xuất hiện.

“Nổi bật là mô hình cánh đồng lớn trồng dứa của ông Nguyễn Văn Sáu với diện tích trên 60ha. Mô hình trồng dứa theo quy trình kỹ thuật bài bản giúp nâng cao năng suất, chất lượng, đầu ra ổn định và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương”, ông Kiên nói.