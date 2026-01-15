Ngư dân Cà Mau trúng đậm cá ba thú, mỗi chuyến đi biển thu về tiền tỷ

Ghi nhận tại Cảng cá Sông Đốc (xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) những ngày cuối năm trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Tàu nối nhau cập bến, khoang đầy ắp cá, mang theo niềm vui và hy vọng về một cái Tết ấm no cho bà con ngư dân.

Năm nay, nhiều ngư dân tỉnh Cà Mau phấn khởi cho biết họ đã trúng đậm mùa cá ba thú, cá ngừ, cá cơm,… nhất là 'trúng lớn' cá ba thú vừa được mùa, vừa được giá.

Chủ tàu Phan Quốc Tuyền (ngụ xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) chia sẻ, chuyến biển cuối năm nay mang lại kết quả rất khả quan. “Càng gần Tết, nhu cầu thị trường tăng cao nên giá cá cũng tốt hơn. Tàu tôi chủ yếu khai thác các loại cá chợ nhưng năm nay sản lượng tốt hơn mọi năm, đặc biệt là cá ngừ, cá ba thú trúng hơn và giá cũng ổn định hơn trước”, anh Tuyền nói.

Theo anh Tuyền, tàu cá của anh xuất bến ngày 26/10 âm lịch và chuyến biển vào ngày 19/11 âm lịch được xem là trúng nhất từ trước đến nay.

Riêng cá ba thú, sản lượng đạt khoảng 30 tấn/chuyến, giá bán tại biển khoảng 31.000 đồng/kg. Tổng doanh thu mỗi chuyến đạt từ 900 triệu đến 1 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận còn khoảng 250 triệu đồng.

Không chỉ tàu của anh Tuyền, nhiều ngư dân khác cũng ghi nhận một mùa biển thuận lợi. Ngư dân Trần Quốc Thái, chủ tàu cá CM 99885-TS cho biết, những chuyến biển vừa qua chủ yếu đánh được cá ba thú, cá ngừ thu nhập “đỡ hơn những năm trước và có lãi”.

Với chuyến biển gần đây, anh Thái cho rằng cả sản lượng lẫn giá bán đều ở mức “tạm được”. Doanh thu mỗi chuyến khoảng 800 – 900 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, thu nhập chia cho bạn ghe, mỗi người cũng được khoảng trên dưới chục triệu đồng.

Theo nhiều ngư dân, từ nay đến khoảng tháng 3, tháng 4 âm lịch, nếu thời tiết tiếp tục êm, biển lặng, việc khai thác sẽ còn thuận lợi hơn nữa.

Đây không chỉ là cơ hội để bà con cải thiện thu nhập sau một năm nhiều biến động, mà còn tạo thêm động lực để bám biển, gắn bó với nghề truyền thống.

Những khoang tàu đầy cá, những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt ngư dân nơi cửa biển Cà Mau đã cho thấy một mùa biển cuối năm đầy hy vọng, ấm áp hơn sau những ngày lênh đênh trên sóng nước.