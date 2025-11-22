Cận cảnh mỹ phẩm xuất xứ Nhật Bản được sản xuất giả tinh vi, khó phân biệt bằng mắt thường

Các thương hiệu mỹ phẩm, hàng tiêu dùng có nguồn gốc Nhật Bản không còn xa lạ với người tiêu dùng Việt, từ tinh chất chống nắng Sunplay tới giày Asics, vợt Yonex hay khóa kéo YKK…

Tuy nhiên, nhiều mặt hàng bị làm giả tinh vi nếu không được đặt cạnh phiên bản thật, chắc chắn ngườ tiêu dùng rất khó để nhận diện đâu là hàng thật, hàng giả. Đơn cử như sản phẩm tinh chất chống nắng Sunplay với công dụng chống nắng và hiệu chỉnh màu da.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Sản phẩm tinh chất chống nắng Sunplay hiệu chỉnh sắc da, được phân phối chính ngạch tại Việt Nam nhưng nhiều năm nay, đã xuất hiện phiên bản hàng nhái, hàng giả với “giao diện” rất giống phiên bản hàng thật.

Mặt sau của sản phẩm với bao bì giống nhau đến 90%. Chỉ khác về màu sắc bao bì, nét chữ, màu chữ khi sản phẩm là hàng thật, được nhập khẩu chính ngạch có màu xanh tươi hơn, rõ rệt hơn và chữ viết màu đen, sắc nét. Trong khi sản phẩm nhái (bên trái) có màu bao bì xanh nhạt hơn và chữ viết cũng mang màu xanh nhạt.

Một sản phẩm tinh chất chống nắng hiệu chỉnh màu da khác của thương hiệu Sunplay với hàng giả (bên trái) và hàng thật (bên phải).

Hai sản phẩm thật và giả đang được trưng bày tại Phòng trưng bày Hàng thật - Hàng giả, khai mạc hôm nay (21/10), tại Cục Quản lý và Phát triển thị tường trong nước (Bộ Công thương). Hoạt động trưng bày hàng thật – hàng giả nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của hàng giả và tăng cường kỹ năng nhận diện sản phẩm trên thị trường.

Điểm nhấn đáng chú ý là ngoài sản phẩm kem chống nắng Sunplay, Hiệp hội Sở hữu trí tuệ Nhật Bản còn cung cấp nhiều sản phẩm tiêu dùng khác phục vụ trưng bày, tăng nhận diện tới người tiêu dùng Việt Nam, gồm: giày thể thao Asics, vợt cầu lông Yonex, pin máy ảnh Canon, mỹ phẩm Transino, khóa kéo YKK, bugi NGK…

Đây đều là những dòng sản phẩm có nhu cầu tiêu thụ lớn, dễ bị làm giả do giá trị cao.

Tại phòng trưng bày, mỗi sản phẩm đều có đối chứng thật - giả rõ ràng, giúp khách tham quan trực tiếp so sánh, nhận diện từng chi tiết khác biệt, từ chất liệu, kiểu dáng đến tem nhãn một cách trực quan và sinh động.

Cận cảnh sản phẩm dầu xả và dầu gội với phiên bản thật (bên trái) có sắc tím rõ nét, thân chai bóng, chữ vàng đậm. Trong khi sản phẩm nhái (bên phải) có sự khác biệt rõ rệt.

Mặt sau của hai sản phẩm dầu gội, dầu xả là hàng thật - giả đang lưu thông trên thị trường Việt Nam và được nhiều người tiêu dùng Việt ưa chuộng.

Bà Lê Hải Bình (65 tuổi, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) khẳng định: "Nếu không đặt hai sản phẩm này cạnh nhau để nhận diện thì có lẽ, không ít người tiêu dùng sẽ khó phân biệt được đâu là hàng thật - giả. Bởi chỉ khi có sự nhận diện trực tiếp mới phân biệt được đâu là hàng thật và hàng giả.

Cận cảnh sản phẩm sữa tắm dành cho đối tượng trẻ em với hàng thật bên trái và hàng giả bên phải. Khi đặt 2 sản phẩm cạnh nhau để nhận diện, không khó để phân biệt sản phẩm thật có màu vàng hơn từ nhãn đến sữa.

Cận cảnh mặt sau của sản phẩm sữa tắm trẻ em được người tiêu dùng Việt ưu tiên dùng cho con nhỏ.

