Dầu gội phủ bạc Vinamake là hàng giả

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc sản phẩm Dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant (nhãn hàng Vinamake) sau khi cơ quan chức năng xác định đây là sản phẩm giả.

Cụ thể sản phẩm có số tiếp nhận Phiếu công bố 82/21/CBMP-HB, do Công ty cổ phần Vinamake chịu trách nhiệm sản xuất và đưa ra thị trường. Doanh nghiệp này có địa chỉ tại Tổ 8, đường Lê Thánh Tông, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ (trước đây là phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

Theo thông tin từ Cục Quản lý Dược, việc thu hồi được thực hiện căn cứ Quyết định số 1314/QĐ-SYT ngày 22/10/2025 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, theo kiến nghị tại Văn bản số 1654/CSKT(Đ5) ngày 21/10/2025 của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ.

Sản phẩm bị thu hồi mang số tiếp nhận 82/21/CBMP-HB, do Công ty cổ phần Vinamake chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và sản xuất (địa chỉ: Tổ 8, đường Lê Thánh Tông, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ).

Ông Tạ Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược cho biết, kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an xác định mẫu sản phẩm không phát hiện một số chất như thành phần đã công bố và ghi trên nhãn, bao bì.

Kết quả này là căn cứ để Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ kết luận sản phẩm vi phạm quy định và được xác định là "hàng giả" theo điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ.

"Trước vi phạm trên, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai đồng bộ nhiều biện pháp. Cụ thể, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm cũng như người dân để ngăn chặn việc mua bán, lưu hành và sử dụng sản phẩm vi phạm.

Đồng thời, Sở Y tế phải tổ chức thu hồi triệt để sản phẩm Dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant trên địa bàn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm", ông Hùng cho hay.

Cơ quan chức năng xác định sản phẩm Dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant (nhãn hàng Vinamake) là hàng giả.

Ngoài ra, Cục cũng đề nghị các Trung tâm kiểm nghiệm tại địa phương tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng mỹ phẩm đang lưu hành, thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về mỹ phẩm giả, mỹ phẩm nhập lậu hoặc không rõ nguồn gốc, nhằm kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Với phía doanh nghiệp, Công ty cổ phần Vinamake được yêu cầu chủ động gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống phân phối, đại lý, cơ sở kinh doanh và người sử dụng sản phẩm Dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant. Công ty phải tiếp nhận sản phẩm bị trả lại, thu hồi toàn bộ sản phẩm vi phạm, đồng thời gửi báo cáo kết quả thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 28/11/2025.

Bên cạnh đó, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương giám sát quá trình thu hồi, bảo đảm việc thu hồi diễn ra đúng quy định và báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 12/12/2025.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên sản phẩm của Vinamake bị đình chỉ lưu hành. Trước đó, vào tháng 10/2025, Cục Quản lý Dược cũng đã ban hành quyết định thu hồi trên toàn quốc ba sản phẩm khác cùng nhãn hàng, gồm DR. Hair Ginger Shampoo, DR. Ginger Shampoo và Dung dịch vệ sinh phụ nữ nano bạc hương nước hoa.

Cục Quản lý dược nêu do mẫu sản phẩm mỹ phẩm được giám định tại Viện Khoa học hình sự Bộ Công an không phát hiện một số chất như trong thành phần công bố trên nhãn, bao bì sản phẩm, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ kết luận là "hàng giả".