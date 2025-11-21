Người nuôi xót xa nhìn tôm hùm chết hàng loạt do mưa lũ, vớt lên bán với giá "siêu rẻ"

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài, nước lũ trong đất liền ồ ạt chảy ra biển đã khiến hàng nghìn lồng bè nuôi tôm hùm ở vịnh Xuân Đài chết hàng loạt.

Không những thế, tình hình mưa lũ đã khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt, giao thông tê liệt khiến việc giải cứu tôm hùm không thể thực hiện. Nhiều người nuôi tôm hùm bất lực đứng nhìn tôm chết, thiệt hại hàng tỷ đồng.

Tôm hùm chết hàng loạt do mưa lũ, người dân vớt lên bán rẻ để thu hồi vốn trong mưa bão. (Ảnh: Thanh Hằng)

Chị Nguyễn Thanh Hằng, trú tại phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk (trước là thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) cho biết, gia đình chị có khoảng 70 lồng nuôi tôm hùm đã đến kỳ thu hoạch. Tuy nhiên, mưa lớn từ đêm ngày 18/11 đã khiến nước lũ từ các sông đổ về đột ngột, hàng loạt tôm hùm bị sốc nước ngọt, yếu dần và chết.

“Nước lũ tràn về khiến tôm ngoài bè yếu dần từng giờ và chết. Hôm kia, mọi người còn vớt vào bán tháo nhưng giao thông tê liệt hết cũng không vận chuyển hay đi lại được. Điện thì mất, đá lạnh thì khan hiếm, phải tìm từng bao mà không có. Muốn cứu mà mọi thứ trước mắt đều bí bách”, chị Hằng nói.

Tôm hùm được vớt lên bán với giá siêu rẻ nhưng thương lái vẫn hạn chế thu mua do mất điện, không có đá bảo quản, giao thông tê liệt. (Ảnh: Nguyễn Thu Thuỷ)

Theo chị Hằng, bình thường, mỗi cân tôm hùm có giá lên đến cả triệu đồng nhưng giờ phải bán tháo nhằm vớt vát chút vốn liếng với giá chỉ từ 200-300 nghìn đồng/kg. Thậm chí, ngày hôm nay, tôm nổi chết thối ngoài bè không có cách nào cứu vớt.

Không có đá bảo quản, một số người dân phải mang tôm đi hấp rồi bán tại địa phương. Chị Hằng cũng tận dụng những con tôm còn tươi, mang đi làm ruốc trong lúc chờ nước rút.

“Tôm hùm chết kéo vào còn tươi và ăn được thì thương lái chỉ mua với giá từ 70-100 nghìn đồng/kg. Thậm chí, hôm qua, mọi người kéo vào nhiều quá không bán được, có người trả 50 nghìn đồng/kg cũng phải bán. Nhà tôi thiệt hại cỡ khoảng 3-4 tỷ đồng mà còn đang còn nợ ngân hàng 2,5 tỷ đồng. Tài sản giao hết cho ông trời mà bây giờ ông lấy đi hết rồi, quá khổ”, chị Hằng thở dài.

Người dân vớt tôm hùm lên để bán trong mưa lũ. (Ảnh: Thanh Hằng)

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Nguyên - Chủ tịch UBND phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk cho biết, mưa lớn kéo dài kèm nước lũ trong đất liền chảy ồ ạt ra vịnh Xuân Đài khiến nhiều hộ nuôi tôm hùm thiệt hại do tôm chết hàng loạt, có hộ thiệt hại gần như toàn bộ.

Tôm chết quá nhiều khiến một số hộ dân phải kéo lồng vào bờ để bán tháo nhằm vớt vát chút vốn liếng. Một số hộ còn chưa thể tiếp cận lồng bè do thời tiết trên biển diễn biến xấu, sóng to gió lớn.

Trong khi người dân cố thu hoạch để gỡ vốn nhưng tiêu thụ rất khó, thương lái hạn chế thu mua vì mất điện trên diện rộng khiến các kho thiếu đá bảo quản. Tôm chết mà không bán được phải đổ bỏ, rất đau xót.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền địa phương đã phát đi khuyến cáo yêu cầu người dân hạn chế ra biển. Đồng thời, lực lượng chức năng đã khẩn trương hỗ trợ di dời các hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi trú ẩn an toàn.