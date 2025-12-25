Loại hoa của Trung Quốc “đổ bộ” chợ Hà Nội, chị em “thi nhau” mua về cắm với giá hàng triệu đồng/cành

Còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại các khu chợ hoa ở Hà Nội đã xuất hiện hàng loạt gian hàng bày bán các loại hoa, phục vụ nhu cầu trang trí nhà cửa cho người dân Thủ Đô.

Ngoài hoa đào, hoa mận, hoa lê, hoa chuối rừng… thị trường năm nay còn xuất hiện hoa mộc lan, một loại hoa có nguồn gốc từ Trung Quốc nhập khẩu về Việt Nam, thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

Hoa mộc lan bày bán ở chợ hoa Quảng Bá.

Đứng giữa gian hàng bày bán những cành mộc lan cao quá đầu, cành nào cành nấy chi chít nụ, một số cành có lác đác vài bông đã nở to, tỏa mùi thơm ngát cả góc phố, chị Đỗ Thị Dinh (SN 1971), tiểu thương chợ Quảng Bá (Hà Nội) cho biết, mỗi ngày chị bán được từ 20-30 cành, cành nhỏ thì vài trăm, cành to nhất giá lên đến 8 triệu đồng.

Những cành mộc lan chi chít nụ, bông nở to, rất đẹp.

“Hoa mộc lan tôi bán ở Hà Nội được 6 năm rồi nhưng 2 năm nay mọi người mới mua nhiều. Cành nhỏ từ 200-300 nghìn đồng, cành to thì vài triệu. Có người mua đến 4-5 lần liền”, chị Dinh nói.

Những cành mộc lan nhỏ được bán theo bó với giá từ 120-150 nghìn đồng/bó.

Theo chị Dinh, hoa mộc lan bán tại Hà Nội đều được nhập từ Trung Quốc về. Loài hoa này có vẻ đẹp tượng trưng cho sự trường thọ, may mắn, tài lộc, thịnh vượng. Hoa thơm mà lại bền, đẹp, có ý nghĩa phong thủy nên nhiều người mua về chơi.

Nhiều người mua loại hoa này về chơi.

Cầm cành mộc lan giá 700 nghìn đồng buộc vào sau xe máy để chở về, bà Đặng Thị Thoan (Hà Nội) cho biết, đây là cành mộc lan thứ 2 bà mua về chơi trong năm nay.

Mộc lan trắng.

“Cách đây tầm nửa tháng, tôi thấy mọi người bày bán hoa này, trông lạ quá nên mua về chơi. Về chăm cũng dễ, hoa nở to, cánh dày, chơi đến giờ vẫn chưa tàn nên lại đi mua cành nữa về cắm, để đến Tết dương lịch nở là vừa đẹp”, bà Thoan nói.

Mộc lan tím.

Theo quan sát của phóng viên, hoa mộc lan không chỉ được bày bán tại các chợ hoa Hà Nội mà còn được rao bán rầm rộ trên các hội nhóm, chợ mạng với giá từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng một cành. Chơi hoa mộc lan cũng trở thành trào lưu mới của “hội chị em”.

Chia sẻ hình ảnh về cành mộc lan chi chít hoa, chị Hà Lê (Hà Nội) nhận được hàng nghìn lượt quan tâm, chia sẻ vì cành hoa quá đẹp.

Hình ảnh cành hoa mộc lan nhà chị Hà Lê chia sẻ thu hút gần 6 nghìn lượt quan tâm trên mạng xã hội. (Ảnh: NVCC).

“Đây là cành mộc lan thứ 5 tôi mua về chơi rồi đấy. Cành này già nên nở đẹp, mấy cành trước non nên không nở. Mộc lan những cành to tầm vài triệu một cành đấy. Bây giờ giá mềm hơn lúc đầu mùa”, chị Hà nói.

Theo chị Hà, bản thân chị thích mộc lan vì sai hoa, dáng cành và phom hoa đẹp, một số loại có hương thơm nhẹ nhàng, rất thích. Nhược điểm của mộc lan là nhanh tàn và rụng khi nở

Một cành mộc lan nhỏ khác được chị Hà Lê chăm nở rực rỡ. (Ảnh: Hà Lê).

“Trước tôi chăm mấy cành cả tháng không nở hoa, chắc là bị non. Cành này mua đến hôm nay là 7 ngày rồi. Nếu nở hết hoa thì được khoảng hơn 2 tuần”, chị Hà cho hay.

Theo chị Hà, chăm hoa mộc lan chỉ cần phun sương ngày 2 lần, sáng và chiều. Đồng thời hỗ trợ tách vỏ ngoài khi nụ tách ra. Hoa mộc lan thích sương gió và ẩm. Nên mua cành có nụ già về cho nhanh nở. Nếu mua phải cành non sẽ rất khó nở, dễ mất tiền oan.