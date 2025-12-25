Chiêm ngưỡng 2 ‘báu vật’ trăm năm tuổi trong ngôi chùa mang tên một loài hoa

Chùa Champa tọa lạc tại xã Thuận Hòa, TP Cần Thơ, được hình thành từ khoảng thế kỷ 17. Tên gọi Champa mang một vẻ đẹp rất riêng, bởi trong tiếng Khmer, Champa có nghĩa là hoa sứ – loài hoa gắn liền với sự thanh khiết.

Chánh điện chùa Champa

Theo các bậc cao niên, thuở ban đầu, khu vực chùa tọa lạc là nơi hoa sứ trắng mọc tự nhiên thành từng cụm lớn, nở rộ theo mùa. Chính đặc điểm ấy đã khiến ông cha xưa lấy hình ảnh hoa sứ để đặt tên cho ngôi chùa.

Trải qua nhiều thế kỷ, chùa Champa ngày nay mang dáng dấp trang nghiêm với tổng thể kiến trúc gồm chính điện, sala, tháp, nhà bếp, cổng chùa và hệ thống tường rào.

Ngôi chùa nổi bật với sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc, điêu khắc và hội họa, tạo nên vẻ uy nghi, thanh thoát

Không chỉ nổi bật bởi các hạng mục kiến trúc mang đậm dấu ấn văn hóa Khmer, chùa còn gây ấn tượng bởi khuôn viên rộng rãi, rợp bóng mát của hàng cây sao, cây dầu lâu năm. Đặc biệt, giữa không gian ấy, 2 cây me cổ thụ hàng trăm năm tuổi được xem như “báu vật” vô giá của ngôi chùa.

Cây me cổ thụ gần 700 năm tuổi trong khuôn viên chùa

Hòa thượng Triệu Buôl (70 tuổi, trụ trì đời thứ 18) cho biết, cây me cổ thụ phía trước khuôn viên chùa có tuổi đời ước tính gần 700 năm. Thân cây cao hơn 30m, thẳng đứng, vươn mình mạnh mẽ giữa trời.

Phần gốc to lớn, phải 4-5 người lớn dang tay ôm mới xuể. Từ thân chính, các cành lớn tỏa ra 4 hướng, tạo nên tán lá rộng che mát hàng trăm mét vuông sân chùa.

Theo thời gian, thân cây nổi lên nhiều vết xước, hằn sâu dấu ấn của nắng mưa và tuổi tác. Dưới gốc cây, người dân địa phương thường thắp hương cúng bái, xem đây là biểu tượng linh thiêng, gắn với sự che chở, bình an. Dù đã trải qua hàng thế kỷ, cây me vẫn xanh tốt, cho trái đều đặn mỗi mùa, như minh chứng sống động cho sức sống bền bỉ và trường tồn.

Cách đó không xa, phía sau chánh điện là cây me cổ thụ thứ hai, “trẻ” hơn với tuổi đời khoảng 300 năm. Phần gốc cây có dấu hiệu mục ruỗng theo năm tháng, để lộ một khoảng trống lớn, nhưng tán lá phía trên vẫn xanh rợp, sum sê.

Cây me sau chánh điện ước tính tuổi đời khoảng 300 năm

Ông Thạch Hoàng (52 tuổi, ngụ ấp Phước Quới, xã Thuận Hòa) cho biết, từ lời kể của ông bà, khi ông sinh ra, 2 cây me đã sừng sững giữa sân chùa.

“Hồi nhỏ tôi hay chơi quanh quẩn dưới gốc cây, leo lên hái trái ăn. Với bà con nơi đây, 2 cây me này được xem như báu vật, luôn được gìn giữ, cắt tỉa, chăm sóc cẩn thận”, ông Hoàng chia sẻ.