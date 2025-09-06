Bỏ trăm triệu thuê 24 trai đẹp “hộ tống” leo núi

108 triệu đồng đổi lấy trải nghiệm leo núi "VIP"

Mới đây, hai cô gái tại Trung Quốc đã chi một khoản tiền không nhỏ để thuê bạn đồng hành cùng leo núi Thái Sơn. Điều đáng nói là số lượng bạn đồng hành lên đến 24 người, tất cả đều là những chàng trai trẻ, độ tuổi chỉ từ 19-26. Số tiền mà hai cô gái bỏ ra lên đến gần 30.000 NDT (108 triệu đồng), bao gồm cả chi phí chỗ ở và các chi phí khác.

Hai cô gái đi cùng một trẻ nhỏ. Nhóm bạn đồng hành mà họ thuê chia thành hai đội, lần lượt đi cùng gia đình hai cô gái. Trước khi leo núi, hai cô gái đã đãi nhóm bạn đồng hành ăn uống, ngoài ra còn mua nước dọc đường và sắp xếp chỗ ở cho nhóm sau khi lên đến đỉnh núi. Trong suốt chuyến hành trình, các thành viên của nhóm đồng hành còn thay phiên nhau bế em nhỏ. Thậm chí, do thời tiết trên núi rất lạnh, họ còn đưa quần áo của mình cho em nhỏ mặc giữ ấm.

Cô Yang, một trong hai cô gái trong câu chuyện trên cho biết, họ bắt đầu leo núi vào khoảng 8 rưỡi tối, nghỉ ngơi gần 2 tiếng và lên đến đỉnh núi vào khoảng 2 rưỡi sáng.

Người lớn trong nhóm hầu như tự đi bộ, có những lúc cả hai cô gái mệt nhừ, không đi được nhiều và những người bạn đồng hành đã giúp họ, đồng thời hướng dẫn họ nên di chuyển bằng chân trái hay chân phải.

Cô Yang giải thích việc tìm nhiều bạn đồng hành như vậy vì cô muốn con trai mình có thể leo lên đỉnh núi thành công. Có nhiều người trong nhóm hơn sẽ giúp chia sẻ áp lực, luân phiên bế em nhỏ và tiết kiệm năng lượng cho cả nhóm.

Một thành viên trong nhóm bạn đồng hành cho biết, anh là sinh viên đại học và làm thêm nghề đặc biệt này vào dịp nghỉ lễ. Phí dịch vụ của anh thường dao động từ 500 – 800 NDT (1,8 - 2,8 triệu đồng)/lần, nếu leo núi ban đêm phí sẽ cao hơn.

Tại Trung Quốc và nhiều quốc gia khác nói chung, nghề đồng hành leo núi đang ngày càng trở nên phổ biến. Không chỉ giúp khách hàng di chuyển, tìm đường dễ dàng hơn, những người “bạn đồng hành” này còn mang lại nhiều giá trị về mặt cảm xúc.

Những người giàu kinh nghiệm không chỉ có khả năng lập bản đồ lộ trình chính xác mà còn có thể giải thích ý nghĩa, chia sẻ những điều thú vị tại các điểm tham quan, giúp chuyến leo núi bớt nhàm chán.