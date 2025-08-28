Nặng trăm cân nhưng muốn leo núi, du khách chi 79 triệu thuê 9 người khiêng lên

Vị khách “lười” và đơn hàng "khủng"

Dịch vụ khiêng kiệu lên núi dành cho người già, người có thể lực yếu hẳn đã không còn xa lạ gì với nhiều du khách. Song, cũng có những trường hợp khách sử dụng dịch vụ chỉ vì không muốn nhọc công di chuyển.

Mới đây, một du khách nặng hơn 113kg tại Trung Quốc đã bỏ tiền thuê 9 người khiêng lên núi với quãng đường cả đi cả về là 42km. Số tiền mà du khách này phải bỏ ra, bao gồm cả tiền tip là 22.100 NDT (79 triệu đồng).

Theo lời kể của anh Tống thuộc đoàn khiêng kiệu, ngày 15/8 vừa qua, một du khách liên hệ với anh, nói rằng muốn ngồi kiệu lên núi vì người này bị thừa cân. Hôm đó, du khách muốn đi kiệu từ chùa Quảng Phúc dưới chân núi đến điện Thần Tài thuộc chùa Tiên Phong ở lưng chừng núi.

Vì trọng lượng của du khách quá nặng, để đảm bảo an toàn cho du khách, anh Tống đã liên hệ với nhiều người để thay phiên nhau khiêng kiệu. Do du khách có thân hình to lớn, việc tìm một chiếc kiệu lớn cũng rất khó khăn. Cuối cùng du khách này chỉ có thể ngồi tạm lên đó.

Theo anh Tống kể lại, du khách này có tính cách rất tốt. Khi họ mới nhấc kiệu lên, trời có mưa phùn nhẹ suốt vài phút nên anh đã che ô cho khách. Tuy nhiên, du khách đã từ chối vì thấy mưa không to.

Vị khách này cũng rất hài lòng với dịch vụ và bo thêm cho họ mỗi người 100 NDT (357.000đ).

Được biết, tại khu thắng cảnh núi Nga Mi, đối với du khách nặng dưới 75kg, giá khiêng kiệu một chiều thông thường là 240 NDT (858.000đ)/km và có hai người khiêng. Những du khách nhẹ cân hoặc thuê dịch vụ khứ hồi sẽ được giảm giá. Tuy nhiên những người thừa cân sẽ phải trả nhiều hơn. Một chuyến kiệu khứ hồi từ chùa Quảng Phúc đến chùa Tiên Phong, một du khách có cân nặng bình thường sẽ phải trả khoảng 6.000 NDT (21,4 triệu đồng).

Nhớ lại vị khách đặc biệt, anh Tống cho biết những đơn hàng lớn như thế này khá ít. Và đây là đơn hàng lớn nhất anh nhận được trong 32 năm làm nghề. Trước đây, đơn hàng lớn nhất của anh là khiêng một trẻ nhỏ từ khu sinh thái đến một khách sạn vớ mức phí 6.000 NDT (21,4 triệu đồng).

Ngoài ra, anh Tống chia sẻ vị khách “thừa cân” dự định sẽ quay lại vào khoảng tháng 5 và tháng 7 năm sau. Người này muốn được chuẩn bị một chiếc kiệu lớn hơn để có thể ngồi thoải mái hơn.