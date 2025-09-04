"Học" trộm mộ từ tiểu thuyết, cuỗm "20 quốc bảo", cảnh sát giả khách sộp tóm gọn

Cảnh sát giả làm “đại gia” mua đồ cổ, tóm gọn kẻ trộm mộ

Quần thể lăng mộ Guo Jia Miao tại thành phố Tảo Dương, là một trong những di tích văn hóa quan trọng được bảo vệ tại Hồ Bắc, Trung Quốc. Tuy nhiên, vào năm 2023, một số kẻ trộm mộ đã đột nhập vào quần thể lăng mộ và đánh cắp 20 cổ vật bằng đồng quý giá. Với việc kẻ cầm đầu là Vũ bị bắt giữ vào năm nay, những bí ẩn xung quanh vụ trộm mộ này cuối cùng đã được giải đáp.

Ảnh: CCTV13

20 cổ vật này đều là bảo vật thời Xuân Thu và là bảo vật cấp quốc gia. Trong đó bao gồm chín bảo vật hạng nhất, một bảo vật hạng nhì, chín bảo vật hạng ba và một bảo vật thông thường.

Vài ngày trước vụ bắt giữ, cảnh sát ở Tương Dương đã nhận được thông tin có một người đàn ông họ Li tuyên bố đang sở hữu một vô di vật văn hóa “mới khai quật”. Người này đang bí mật tìm kiếm những người mua “đủ khả năng”.

Để tìm ra sự thật, cảnh sát đã dần tiếp cận kẻ bán hàng dưới danh nghĩa đại gia Lao Li. Anh Yang Lei, đội phó Lữ đoàn 3, Đội điều tra tội phạm thuộc Cục Công an thành phố Tương Dương cho biết, họ đã thuê một khách sạn cao cấp và dùng một chiếc xe sang trọng để che giấu danh tính, đồng thời khiến nghi phạm tin rằng họ có khả năng mua "món hàng” này.

Tên Li khai có hơn chục cổ vật bằng đồng "xác thực" để bán. Khi cảnh sát (trong vai người mua) yêu cầu xem ảnh các cổ vật, tên này rất thận trọng và chỉ gửi một hình vẽ tay phác họa đường nét của một số lư đồng.

Ảnh: CCTV13

Cảnh sát nói với tên Li rằng, người mua thực sự là “ông Kim”. Tiền bạc với “ông Kim” không thành vấn đề, nhưng “hàng hóa” phải là hàng thật, phải tận mắt xem.

Sau đó, tên Li đã thống nhất thời gian và địa điểm gặp mặt. Trong thời gian này, cảnh sát đã sắp xếp một cảnh sát khác đóng giả “ông Kim", ngoài ra còn mời một chuyên gia về nhận dạng di vật văn hóa cải trang tham gia cùng họ. Sự chuẩn bị này cho phép họ chiếm được lòng tin của nghi phạm bằng thuật ngữ chuyên môn và xác minh tính xác thực của các cổ vật ngay tại chỗ.

Tại cuộc hẹn, sau khi xác nhận các cổ vật là hàng thật, hai bên đã thống nhất trao đổi “hàng hóa” vào ngày hôm sau, thanh toán bằng tiền mặt. Hai bên đã đồng ý trao đổi 20 cổ vật với giá 4 triệu NDT (14,3 tỷ đồng), giao dịch ban đầu được ấn định diễn ra tại một kho chứa ngũ cốc bỏ hoang ở thành phố Tảo Dương.

Nhà kho này có nhiều cửa, dễ dàng cất giấu các di vật văn hóa. Sân bên trong rộng, thuận tiện cho việc tẩu thoát.

Ảnh: CCTV13

Cảnh sát Tương Dương đã huy động hàng chục cảnh sát trong đêm để tiến hành kiểm soát đa điểm, đồng thời thiết lập các chốt chặn tại hai ngã tư đường cao tốc để triển khai chiến dịch bắt giữ.

Tại hiện trường giao dịch, cảnh sát đã bắt giữ hai người, bao gồm cả Li. Tuy nhiên, khi các cảnh sát được triển khai xung quanh khu vực giao dịch đang tiến gần, một chiếc xe sedan màu trắng bất ngờ lao ra khỏi khu vực giao dịch. Cảnh sát lập tức quay đầu xe truy đuổi, nhưng chiếc xe chạy cực nhanh và các điều tra viên lo ngại rằng việc truy đuổi quá sát có thể gây nguy hiểm cho người dân xung quanh, cuối cùng đã mất dấu chiếc xe đó.

Ảnh: CCTV13

Tên Chen - kẻ lái chiếc xe màu trắng bỏ chạy là một kẻ trộm mộ, ngoài ra còn một tên khác là Yu - thủ phạm chính trong vụ án. Chen và Yu sau đó đã bị bắt giữ.

Trộm mộ vì… đam mê tiểu thuyết

Theo lời khai của Yu, hắn bị thu hút bởi những tình tiết phiêu lưu kỳ ảo trong các tiểu thuyết trộm mộ, thậm chí đến mức nghiện. Dần dần, hắn không còn hài lòng với những tình tiết hư cấu trong tiểu thuyết. Hắn bắt đầu nghiền ngẫm mối liên hệ giữa tiểu thuyết và sự thật lịch sử để kiểm chứng từng chi tiết. Không chỉ vậy, khi bị ám ảnh bởi những “kỹ thuật bí ẩn” được mô tả trong tiểu thuyết, hắn muốn tự mình trải nghiệm và áp dụng vào thực tế.

Yu đã nhắm đến khu lăng mộ Guo Jia Miao sau khi thấy một quảng cáo về tin tức khảo cổ. Hắn bị thu hút ngay lập tức khi đọc được tin tức về “một lượng lớn cổ vật bằng ngọc bích và đồng được khai quật”. Hắn đã kể với Chen và hai người nhanh chóng hợp tác cùng nhau.

Do khu lăng mộ Guo Jia Miao được bảo vệ nghiêm ngặt nên nhiều kẻ trộm mộ đã chọn cách đi dọc theo những con đường hẹp. Hắn sử dụng một đều dò và một chiếc xẻng để thám hiểm bí mật. Sau hai tuần, cuối cùng hắn cũng tìm thấy một khu vực có thể là mộ và bắt đầu đào lên.

Yu và hai đồng bọn đã mất 4-5 tiếng để đào 1 đường hầm sâu 2m dưới lòng đất. Sau hai đêm “trộm mộ”, Yu và đồng bọn đã trộm được 20 cổ vật bằng đồng. Để nhanh chóng kiếm lời từ những cổ vật này, Yu liên lạc với người bán họ Li, nhờ tên này làm trung gian và tìm một người mua có khả năng tài chính tốt. Trong khi đang bán các cổ vật, Li đã bị cảnh sát phát hiện và những kẻ trộm mộ đã bị bắt giữ.

Bị cáo Chen và hai đồng phạm bị kết tội trộm mộ cổ, đồng thời lần lượt nhận mức án tù từ 10 năm 3 tháng và 10 năm, cộng với tiền phạt. Những kẻ trộm cũng bị buộc phải bồi thường liên đới hơn 70.000 NDT (252 triệu đồng).

Ngoài ra, những kẻ liên quan đến vụ án này đã bị Viện Kiểm sát phê chuẩn lệnh bắt giữ, với các nghi ngờ về tội trộm mộ, buôn bán cổ vật và che giấu tài sản phạm tội. Vụ án vẫn đang được tiếp tục xét xử.