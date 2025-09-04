Giá xăng lại tăng lần thứ ba liên tiếp

Chiều nay (4/9), liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ với các mặt hàng xăng dầu.

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay.

Cụ thể, so với kỳ điều hành vào tuần trước, giá xăng RON 95 mức 3 (loại phổ biến trên thị trường) hôm nay được điều chỉnh tăng 76 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.439 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON 92 tăng 80 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.851 đồng/lít.

Giá dầu diesel cũng được điều chỉnh tăng 116 đồng/lít, giá bán không cao hơn 18.473 đồng/lít.

Giá dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 15.376 đồng/kg (tăng 116 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Như vậy, giá xăng trong nước đã tăng lần thứ 3 liên tiếp.

Giá xăng được điều chỉnh tăng. Ảnh: Chí Hùng

Trước đó, tại kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 28/8), giá xăng dầu được điều chỉnh tăng. Theo đó, giá xăng tăng 271-307 đồng/lít trong khi giá dầu diesel tăng 452 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 28/8/2025 - 03/9/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thông tin về việc OPEC+ họp vào ngày 07/9/2025; đồng USD giảm giá; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng, nhưng xu hướng tăng là chủ yếu.