Bỏ hơn 7 triệu mua “chai xịt tăng chiều cao”, nhận về thứ chả liên quan

Lọ xịt tăng chiều cao: Cú lừa đánh vào nỗi đau của phụ huynh

Gần đây, trên một nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc xuất hiện một sản phẩm có tên “lọ xịt tăng chiều cao”.

Cô Wang ở Cát Lâm cho biết, cô có một cậu con trai 17 tuổi, cao chưa đến 1m7. Lo lắng về chiều cao của con, cô đã mua bảy chai "xịt tăng chiều cao" trên một sàn thương mại điển tử vào ngày 22/7, tổng cộng đã tiêu tốn 2.190 NDT (7,8 triệu đồng). Trung bình, mỗi lọ có giá hơn 1 triệu đồng.

Ảnh minh họa

Con trai cô đã dùng một chai nhưng dường như không có tác dụng gì. Vì vậy, cô đã yêu cầu hoàn tiền vào ngày 17/8. Tuy nhiên người bán đã từ chối vì cô chỉ mới dùng thử sản phẩm trong thời gian ngắn, chưa đủ chu kỳ.

Sau khi yêu cầu hoàn tiền bị từ chối, cô Wang đã kiểm tra lại sản phẩm và phát hiện nhiều vấn đề. Sản phẩm cô nhận được không khớp với hàng đã đặt. Theo ghi chú trên sản phẩm, đây là gel dẫn sáng”. Trong phần hướng dẫn sử dụng trên bao bì cũng không hề có nội dung nào liên quan đến tăng chiều cao.

Đồng thời, sau khi cô Wang phản ánh và yêu cầu hoàn tiền, người bán đã gỡ bỏ sản phẩm trên gian hàng trực tuyến.

Cô Wang tiếp tục khiếu nại trực tiếp với nền tảng thương mại điện tử. Bộ phận chăm sóc khách hàng của nền tảng này đã trả lời rằng họ sẽ điều tra nội bộ và xử lý người bán, nhưng từ chối cung cấp kết quả điều tra bằng văn bản.

Tối ngày 20/8, cửa hàng đã đóng cửa tạm thời, nhưng đã mở cửa trở lại vào ngày hôm sau. Hiện tại, cửa hàng vẫn hoạt động bình thường trên nền tảng.

Ảnh minh họa

Sau nhiều lần cô Wang thúc giục, cuối cùng nền tảng đã hỗ trợ bà hoàn tất việc hoàn tiền, nhưng không hỗ trợ yêu cầu "bồi thường gấp ba lần vì mua phải hàng giả". Cô Wang cũng đã yêu cầu nền tảng công khai hình thức xử lý gian hàng, nhưng nền tảng đã không phản hồi.

Vào ngày 26/8, khi tìm kiếm cửa hàng nói trên chỉ còn thấy một sản phẩm duy nhất là “chai xịt mũi”.

Phóng viên của Dafeng News đã liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của gian hàng để hỏi về nguyên lý y học và các thành phần cụ thể của sản phẩm.

Phía gian hàng giải thích rằng, sản phẩm kết hợp công nghệ chiết xuất vi phân tử và thúc đẩy tăng trưởng thông qua nguyên lý bấm huyệt chườm lạnh. Sản phẩm sử dụng lượng lớn hormone tăng trưởng tiết ra trong khi ngủ để phá vỡ đường xương khép kín, đạt được hiệu quả tăng chiều cao. Tuy nhiên, họ khẳng định các thành phần của sản phẩm "tạm thời cần được giữ bí mật".

Đại diện dịch vụ chăm sóc khách hàng cho biết, sản phẩm đã được đăng ký chính thức với Cục Quản lý giám sát dược phẩm quốc gia (NMPA) của Trung Quốc, đã được niêm yết công khai trên trang thông tin sản phẩm.

Phóng viên Dafeng News phát hiện chai xịt này được quảng cáo là sản phẩm "do người đoạt giải Nobel Sinh lý học hoặc Y học năm 2024 phát triển và theo dõi”. Nhưng trên thực tế, sản phẩm này thuộc sở hữu của một công ty công nghệ sinh học ở Hà Nam. Thông tin trên trang web của NMPA cho thấy tên thật của sản phẩm là "Gel dẫn sáng", thành phần của nó bao gồm nước tinh khiết, glycerin và carbomer.

Công ty công nghệ sinh học ở Hà Nam cho biết, sản phẩm được sử dụng kết hợp với thiết bị trị liệu bằng photon. Bản thân sản phẩm không có giá trị y tế.

Trong khi đó, gian hàng bán “chai xịt tăng chiều cao” thuộc sở hữu của công ty TNHH Công nghệ Tuyên Sinh Quảng Châu. Nhân viên Cục Quản lý và Giám sát thị trường quận Thiên Hà, Quảng Châu xác nhận rằng, công ty này đã bị đưa vào "Danh sách boạt động bất thường" do mất liên lạc vào ngày 18/6/2025.

Một công ty bán gel thông thường với giá “cắt cổ”, thậm chí quảng cáo trá hình, biến sản phẩm này thành "thần dược tăng chiều cao" đã bị liệt kê là hoạt động bất thường. Vậy tại sao công ty này vẫn có thể hoạt động bình thường trên nền tảng thương mại điện tử?

Sáng ngày 26/8, một phóng viên đã liên hệ với đường dây nóng dịch vụ khách hàng của nền tảng thương mại điện tử để báo cáo sự việc. Một nhân viên cho biết sẽ cần người chuyên trách phản hồi. Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa có câu trả lời từ phía nền tảng.