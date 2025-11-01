Cú “lật ngai” tỷ phú: Masayoshi Son soán ngôi ông chủ Uniqlo, thống trị giới siêu giàu Nhật Bản

Masayoshi Son bất ngờ trở thành người giàu nhất Nhật Bản

Masayoshi Son – “kiến trúc sư” của đế chế SoftBank – vừa chính thức vượt Tadashi Yanai (người sáng lập Uniqlo) để dẫn đầu bảng xếp hạng tỷ phú Nhật Bản. Theo Bloomberg, tài sản của ông đã tăng tới 248% từ đầu năm đến nay, đạt 55,1 tỷ USD (ngày 29/10), nhỉnh hơn Yanai khoảng 23 triệu USD.

Yanai từng giữ vị trí số 1 trong phần lớn thập kỷ qua và không rời ngôi từ tháng 4/2022. Nhưng cú tăng mạnh của cổ phiếu SoftBank thời gian gần đây đã “đẩy” Son lên vị trí dẫn đầu, phản ánh sự bùng nổ tài sản gắn với đà thăng hoa của tập đoàn này.

Masayoshi Son

Điều gì đứng sau cú nhảy tài sản của Masayoshi Son?

Sự trỗi dậy của tài sản Masayoshi Son gắn liền với chiến lược đặt cược lớn vào công nghệ và AI. Là cổ đông lớn nhất của SoftBank (nắm khoảng 1/3), Son sở hữu danh mục đầu tư toàn cầu trải dài từ các hãng thiết kế chip đến startup công nghệ.

Năm nay, ông tăng tốc “bơm tiền” để biến SoftBank thành trung tâm của làn sóng AI toàn cầu. Cổ phiếu SoftBank bật tăng sau khi xuất hiện trong danh sách các doanh nghiệp tham gia kế hoạch đầu tư vào Mỹ nhân chuyến thăm Tokyo của Tổng thống Donald Trump gần đây.