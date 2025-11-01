Hình ảnh cá diêu hồng chết trắng trong bè trước ngày xuất bán ở Cần Thơ

Ngày 31-10, hàng loạt cá diêu hồng nuôi trong 2 bè của hộ ông Võ Phi Hoà (ấp Phú Nhơn, xã Châu Thành, TP Cần Thơ) chết nổi đầy mặt sông. Trong khi đó, nước trong bè có màu vàng đục, bốc mùi hôi thối.

Người dân xót xa khi cá diêu hồng chết hàng loạt

Điều đáng nói, còn khoảng 1 tuần nữa là 2 bè cá trên sẽ được xuất bán. Ông Hoà ước tính số lượng cá chết khoảng 4 - 5 tấn, thiệt hại ban đầu khoảng 300 - 350 triệu đồng. Số lượng cá còn lại trong bè cũng đang trong tình trạng suy yếu.

Ngoài ra, hộ của ông Bùi Văn Vũ (ngụ cùng địa phương) cũng có khoảng 10 tấn cá bị chết. Ông Vũ cho hay, từ trước đến nay nuôi cá hao hụt rất ít. Vì vậy, cá chết hàng loạt khiến các hộ dân lấy làm lạ.

Theo các hộ nuôi, chiều 30-10, khi nước ròng, nước có màu sậm, cá có biểu hiện yếu. Đến 21 giờ cùng ngày, cá bắt đầu lật ngửa và chết.

Không chỉ ở xã Châu Thành, cách ấp Phú Nhơn khoảng 2 km, tại rạch Bến Bạ thuộc khu vực Phú Tân (phường Hưng Phú), khoảng 14 bè cá diêu hồng nuôi cũng bị chết đồng loạt vào sáng nay.

Cá chết hàng loạt làm người nuôi lỗ nặng

Lực lượng khuyến nông của xã Châu Thành và phường Hưng Phú hỗ trợ hộ nuôi thu gom cá chết để có hướng xử lý, tránh tình trạng thả cá chết ra sông, gây ảnh hưởng đến môi trường.

Đồng thời, ngành chức năng tại TP Cần Thơ đã cử lực lượng xuống tìm hiểu nguyên nhân và có hướng đề xuất giải pháp xử lý.