Cỏ xưa cho lợn ăn, nay cắt bán tha hồ “hốt bạc”

Từ “cỏ dại” đến “cây vàng”

Ở miền Bắc nước ta có một loại dây leo mọc hoang gọi là thiến thảo, hoặc xuyến thảo, thiết huyết đằng (tên khoa học là Rubia cordifolia). Bạn có thể bắt gặp thiến thảo ở Sapa, Ba Vì. Cây chuộng mọc ở vùng núi cao, nơi ẩm.

Không chỉ phân bố ở Việt Nam, thiến thảo còn mọc hoang phổ biến ở Trung Quốc và hiện được coi là một loại dược liệu có giá trị kinh tế cao. Trước đây ở các vùng nông thôn của nước này, thiến thảo chỉ đơn thuần là một loại có dại, không có công dụng nào khác ngoài làm thức ăn cho lợn. Đặc biệt, nếu cây thiến thảo mọc trên đất nông nghiệp, chúng sẽ khiến cây trồng kém phát triển và làm ảnh hưởng nghiệm trọng đến năng suất.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi người ta khám phá ra nhiều công dụng tuyệt vời của thiến thảo. Chúng chính là một loại thuốc nhuộm thực vật có lịch sử lâu đời. Trước đây ở Việt Nam, thiến thảo cũng được trồng nhiều để làm thuốc nhuộm.

Quan trọng hơn, rễ thiến thảo là một vị dược liệu quý, có rất nhiều công dụng trong điều trị bệnh. Vào mùa thu đông, người ta sẽ đào lấy rễ thiến thảo, rửa sạch rồi phơi hoặc sấy khô để dùng dần. Rễ thiến thảo có vị đắng, vừa có công dụng bồi bổ bồi bổ vừa có thể hỗ trợ điều trị bệnh. Vị thuốc này có công dụng chính là làm mát máu, thông kinh, cầm máu, điều trị chảy máu cam, ho ra máu, rong kinh. Ngoài ra còn có thể giúp giảm đau, lợi tiểu, điều trị phù thũng, điều trị tê thấp, đau khớp, v.v.

Ở Trung Quốc, rễ thiến thảo còn có thể ngâm với rượu gạo để làm rượu thuốc, có tác dụng tốt trong hỗ trợ điều trị bệnh thấp khớp. Tuy nhiên nếu muốn sử dụng rễ thiến thảo như một vị thuốc, bạn cần lưu ý tham khảo và làm theo ý kiến của bác sĩ.

Tại Việt Nam, bạn có thể mua cây thiến thảo với giá khoảng 85.000đ/kg (giá bán lẻ). Tại Trung Quốc, loại thảo dược này cũng rất được “săn đón” với giá khoảng 40 NDT/kg (gần 144.000đ).