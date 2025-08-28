Tình hình hiện tại của công ty mỹ phẩm nhà Đoàn Di Băng

Chiều 27/8, trên fanpage có 1,9 triệu người theo dõi, Đoàn Di Băng thông báo về tình hình hiện tại của Công ty TNHH TMDV VB Group. Công ty này do ông Nguyễn Quốc Vũ - chồng Đoàn Di Băng làm chủ sở hữu, cũng là đơn vị tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm mang thương hiệu Hanayuki ra thị trường được Đoàn Di Băng quảng cáo rầm rộ trước đây.

Đoàn Di Băng cho biết công ty hiện vẫn đang tạm ngừng kinh doanh. Trong thời gian này, công ty không phân phối và không bán bất kỳ sản phẩm nào ra thị trường thông qua fanpage và TikTok tên Di Băng hoặc Đoàn Di Băng hoặc Hanayuki.

Trên mạng xã hội xuất hiện một số trang, tài khoản quảng cáo và bán các sản phẩm của Hanayuki. Đoàn Di Băng khẳng định đều là những sản phẩm khác hoàn toàn và không liên quan đến Công ty VB Group.

Được mệnh danh là "nữ đại gia quận 7", Đoàn Di Băng nổi tiếng với độ giàu có, thường xuyên xuất hiện bên biệt thự trăm tỷ, siêu xe và lối sống xa hoa. Xuất phát với vai trò ca sĩ, tuy nhiên, cô được biết đến nhiều hơn trong lĩnh vực kinh doanh với loạt sản phẩm làm đẹp mang thương hiệu Hanayuki như kem chống nắng, dầu gội, dung dịch vệ sinh phụ nữ.

Trong một clip, Đoàn Di Băng chia sẻ đã dùng sản phẩm kem chống nắng trước khi bán và khuyên khách mua để chống nắng.

Tháng 5/2025, cô vướng vào bê bối mỹ phẩm khi liên tiếp các sản phẩm được cô quảng cáo bị đình chỉ, thu hồi và tiêu hủy vì không đạt chất lượng như công bố.

Cụ thể, lô sản phẩm Hanayuki shampoo - chai 300 gram bị đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy vì không đạt tiêu chuẩn. Mẫu kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm vi phạm giới hạn về chỉ tiêu vi sinh vật, chứa thành phần không có trong bản công bố tiêu chuẩn.

Lô sản phẩm Hanayuki sunscreen body (kem chống nắng toàn thân) loại hộp 1 tuýp 100 gram cũng bị cơ quan chức năng thu hồi và đình chỉ lưu hành do mẫu thử của lô sản phẩm trên được kiểm nghiệm chỉ số chống nắng là (SPF: 2,4), khác chỉ số chống nắng dán trên nhãn (SPF 50).

Sau khi cơ quan chức năng công bố thu hồi lô kem chống nắng, Đoàn Di Băng cho biết đây hoàn toàn là sai sót phía nhà máy sản xuất (Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai) chứ không xuất phát từ vợ chồng cô. Cô nói bản thân là bên chịu thiệt hại trực tiếp, vì là khách hàng nhập sản phẩm từ nhà máy sản xuất. Đoàn Di Băng cũng thông báo y chang với sản phẩm bị đình chỉ, tiêu hủy là dầu gội Hanayuki.

Ngày 24/5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) có công văn số 1407 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và xử lý mỹ phẩm vi phạm. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group và Công ty Cổ phần nhà máy Y tế EBC Đồng Nai bị tạm dừng toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm.

Đến ngày 29/5, Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.