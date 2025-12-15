Đánh bắt cua ghẹ trái phép, thu lợi bất chính hơn 3 tỷ, nhiều người bị tù treo

Tan vỡ giấc mộng “hốt bạc” mùa cấm biển

Trong thời gian cấm đánh bắt ở vùng biển Đông, 7 ngư dân Trung Quốc đã quyết định mạo hiểm đi đánh bắt hải sản, nuôi hy vọng kiếm thêm được một khoản tiền khổng lồ.. Nhưng giấc mơ "hốt bạc" này đã nhanh chóng bị lực lượng chức năng Trung Quốc chặn đứng, dẫn đến bản án nghiêm khắc từ tòa án.

Mọi chuyện bắt đầu vào nửa đầu năm 2024, khi hai tên Trần và Cát lên kế hoạch bí mật đánh bắt loại cua ghẹ, trong đó có ghẹ chấm trong mùa sinh sản để bán kiếm lời. Dù biết rõ đây là hành động "đánh bắt chui" không được phép, họ vẫn rủ rê thêm những ngư dân khác tham gia.

Phi vụ đầu tiên đã mang lại thành công lớn: Họ sử dụng lưới rê để đánh bắt và chỉ trong vài ngày, đã chuyển lên bờ khoảng 600 giỏ cua ghẹ. Lô hàng này được bán ra và mang lại khoản tiền lên đến 848.650 NDT (hơn 3 tỷ đồng). Thấy lợi nhuận quá lớn, thêm ba người khác cũng đã nhanh chóng nhập hội, tạo một chiến dịch đánh bắt quy mô với 7 tàu cá cùng lúc.

Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng. Ngày 1/8, khi hai tàu vận chuyển của nhóm đang trên đường quay về cảng, chất đầy cua ghẹ mới đánh bắt, họ đã bị tàu tuần tra của cảnh sát biển Trung Quốc phát hiện và kiểm tra.

Lực lượng chức năng phát hiện gần 38 tấn cua ghẹ trên hai con tàu này, tất cả đều là ghẹ chấm. Với mức giá bán buôn trên thị trường là 120 NDT (436.000đ)/kg, đây là một lô hàng có giá trị khổng lồ.

Thậm chí sau vụ bắt giữ này, một trong số 7 tên vẫn tiếp tục đánh bắt và bị cảnh sát biển bắt một lần nữa vào giữa tháng 8, tịch thu hơn 500 kg cua ghẹ.

Cuối cùng, bảy người tham gia vào đường dây đánh bắt hải sản trái phép đã phải đối mặt với công lý: bị kết án từ tù treo với thời hạn lên đến 1 năm 3 tháng, toàn bộ ngư cụ vi phạm đều bị tịch thu. Vụ án này là một lời cảnh tỉnh đanh thép rằng, việc cố gắng phá vỡ luật cấm để làm giàu sẽ khiến ngư dân phải trả giá đắt bằng cả tự do và tiền bạc.