Muối tiền triệu có bổ dưỡng hơn muối vài nghìn đồng?

Trên thị trường hiện nay, bên cạnh các loại muối hạt, muối tinh truyền thống giá 5.000-10.000 đồng mỗi kg, xuất hiện nhiều loại muối ngoại nhập như muối hồng Himalaya, muối tre, muối Celtic có giá từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng.

Mức giá đắt đỏ được người bán lý giải là do quy trình khai thác thủ công, độ tinh khiết cao và chứa nhiều khoáng chất tốt cho sức khỏe.

Thị trường có nhiều loại muối khác nhau. Ảnh: Nutritionsource

Tuy nhiên, các phân tích khoa học cho thấy sự khác biệt về dinh dưỡng giữa chúng không lớn.

Về bản chất hóa học, dù là muối tinh bình dân hay muối hồng cao cấp, thành phần chủ yếu vẫn là Natri Clorua (NaCl). Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) khẳng định muối biển và muối tinh đều chứa khoảng 40% natri như nhau.

Sự chênh lệch giá cả chủ yếu đến từ chi phí khai thác và tiếp thị. Muối thường được sản xuất công nghiệp quy mô lớn nên giá rẻ. Trong khi đó, các loại muối mỏ, muối hồng thường tốn chi phí khai thác thủ công, vận chuyển xa và được tuyển chọn khắt khe để giữ lại màu sắc, kết cấu tự nhiên nhằm phục vụ thị hiếu thẩm mỹ.

Nhiều quảng cáo thổi phồng rằng muối hồng chứa tới 84 loại khoáng chất tự nhiên. Điều này đúng về lý thuyết nhưng không có ý nghĩa về mặt dinh dưỡng thực tế.

Một nghiên cứu từ Nutrition Research Australia chỉ ra rằng, để nạp đủ lượng canxi cần thiết cho một ngày từ muối hồng, một người phải ăn tới 6 thìa cà phê muối. Lượng ăn này sẽ khiến cơ thể nạp vào lượng natri cao gấp 500% mức khuyến cáo an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Điều này đồng nghĩa người dùng sẽ đối mặt với nguy cơ tim mạch, đột quỵ do thừa natri trước khi nhận được lợi ích từ khoáng chất.

Tại Việt Nam, theo Tiêu chuẩn quốc gia, muối ăn đại trà bắt buộc phải bổ sung i-ốt để phòng bệnh bướu cổ. Việc thay thế hoàn toàn muối i-ốt bằng các loại muối mỏ nhập khẩu (thường không có i-ốt) có thể dẫn đến nguy cơ thiếu hụt vi chất này.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người tiêu dùng không nên rơi vào "bẫy giá cả". Việc chọn muối nên dựa trên mục đích sử dụng thay vì niềm tin "đắt là bổ".

Để nấu ăn hàng ngày, muối i-ốt hoặc muối tinh thông thường là lựa chọn kinh tế và đảm bảo đủ vi chất. Các loại muối đắt tiền như muối hồng, muối vảy (flaky salt) chỉ nên dùng để trang trí, rắc lên món ăn ở công đoạn cuối cùng (như bít tết, salad) để tạo độ giòn và đẹp mắt.

Quan trọng hơn loại muối là liều lượng sử dụng. WHO khuyến cáo người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 5 g muối mỗi ngày để bảo vệ sức khỏe tim mạch.