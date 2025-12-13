Ở lì khách sạn 4 tháng không trả tiền, chủ phải cho thêm tiền để “tiễn”

Chủ khách sạn: Chấp nhận lỗ 15 triệu, tặng thêm 1,8 triệu để “tiễn” khách

Bà Ju, chủ một khách sạn tại Trùng Khánh, Trung Quốc vừa trải qua một “cơn ác mộng” khi một gia đình ở lì tại đây suốt 4 tháng và không chịu trả tiền phòng.

Được biết, gia đình ông Wu thuê một phòng LOFT (dạng phòng thông tầng, trần cao) trong khách sạn. Họ chuyển đến vào cuối tháng 7 năm nay và đã nợ tiền thuê nhà từ tháng 10. Tổng số tiền nợ đã lên đến 4.135 NDT (15 triệu đồng).

Bà Ju - chủ khách sạn

Dù phía khách sạn đã nhiều lần nhắc nhở thanh toán, song gia đình ba thế hệ của ông Wu vẫn từ chối chuyển đi, kể cả khi chủ khách sạn cắt điện và nước.

Nhớ lại câu chuyện, bà Ju bức xúc cho biết: “Điều khiến tôi tức giận là khi tôi nói rằng nếu gặp khó khăn, họ nên tìm đến các cơ quan chức năng liên quan, và nếu đáp ứng đủ điều kiện, họ có thể xin nhà ở xã hội hoặc trợ cấp sinh hoạt thì họ lại trả lời rằng sao có thể sống trong nhà ở xã hội được”.

Ông Wu - người nợ tiền phòng khách sạn suốt 4 tháng

Bà Ju cho biết, cả hai bên đều đã gọi cảnh sát để giải quyết vấn đề tiền thuê phòng. Điều này đã ảnh hưởng đến việc kinh doanh của khách sạn. Để “tiễn khách”, bà Ju sẵn sàng xóa hết các khoản tiền còn nợ của gia đình ông Wu, thậm chí còn cho họ thêm 500 NDT (1,8 triệu đồng) làm chi phí chuyển nhà.

Sau khi vụ việc được truyền thông Trùng Khánh đưa tin, gia đình ông Wu đã bắt đầu thu dọn đồ đạc và chuyển đi. Về tuyên bố trước đó của bà Ju về việc cho họ thêm 500 NDT (1,8 triệu đồng), bà Ju khẳng định đã làm như đã hứa.

"Ai cũng có khó khăn, và gia đình này thực sự đã gặp nhiều khó khăn, nhất là khi họ còn là những người quỵt nợ", bà Ju nhận định.

Về phía ông Wu, ông cho biết cả gia đình ở khách sạn đó vì địa điểm gần tòa án. Ông Wu giải thích rằng mình đã phải giải quyết một vụ kiện trong vài tháng qua. Vì chưa nhận được tiền bồi thường từ vụ kiện nên ông không có tiền để trả tiền thuê nhà.