Giá iPhone của Apple thay đổi thế nào qua các năm?

Apple đang chuẩn bị cho sự kiện ra mắt dòng sản phẩm iPhone mới nhất vào hôm nay 9/9. Tâm điểm chú ý năm nay dồn vào đồn đoán về chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên mang tên iPhone Ultra, bên cạnh phiên bản iPhone 18 Pro. Cả hai mẫu máy này dự kiến sẽ có mức giá không hề rẻ: phiên bản màn hình gập phục vụ cho một phân khúc hoàn toàn mới, trong khi dòng Pro có thể đắt hơn thế hệ trước do chi phí linh kiện bộ nhớ gia tăng.

Để dễ hình dung, iPhone 17 Pro khởi điểm ở mức 1.099 USD, còn iPhone Ultra có thể lên tới 2.399 USD. Nhìn lại lịch sử 19 năm qua, chiến lược định giá của Apple đã trải qua nhiều biến động đáng kinh ngạc.

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Giai đoạn 2007–2020: Thời kỳ iPhone giá rẻ nhờ trợ giá nhà mạng

Khi ra mắt lần đầu vào năm 2007, chiếc iPhone nguyên bản có giá 499 USD. Con số này có vẻ rẻ so với hiện tại, nhưng quy đổi theo lợm phát, 499 USD năm đó tương đương khoảng 800 USD ngày nay - xấp xỉ mức giá của chiếc iPhone 17 cơ bản hiện tại.

Ngay sau đó, Apple và nhà mạng AT&T đã phối hợp để đưa mức giá tiếp cận xuống thấp hơn. Khi iPhone 3G ra mắt năm 2008, giá khởi điểm giảm mạnh xuống chỉ còn 199 USD (tương đương khoảng 302 USD theo tỷ giá hiện tại). Đổi lại, khách hàng phải ký hợp đồng độc quyền sử dụng dịch vụ trong hai năm với nhà mạng.

Mô hình trợ giá này kéo dài suốt nhiều năm, giúp doanh số iPhone bùng nổ mạnh mẽ. Thậm chí vào năm 2014, một chiếc iPhone 6 có giá 199 USD kèm hợp đồng (tương đương 279 USD hiện nay) mang lại giá trị sử dụng cực kỳ lớn so với số tiền bỏ ra.

Đến năm 2016 khi iPhone 7 ra mắt, mô hình trợ giá nhà mạng dần biến mất, kéo theo giá bán iPhone tăng lên. Giá khởi điểm nhảy vọt lên 699 USD với iPhone 8 và chạm mốc 799 USD trên iPhone 12 vào năm 2020 (tương đương hơn 1.025 USD tính theo giá trị đồng tiền hiện tại).

Giai đoạn 2020 đến nay: Giữ ổn định dòng cơ bản, đẩy mạnh phân khúc cao cấp

Apple đã duy trì mức giá khởi điểm 799 USD cho dòng tiêu chuẩn suốt 5 năm qua. Điểm đáng khen là giá không đổi nhưng cấu hình ngày càng vượt trội: iPhone 12 bản tiêu chuẩn năm 2020 chỉ có dung lượng 64 GB, trong khi iPhone 17 hiện đã sở hữu bộ nhớ cơ bản lên tới 256 GB bên cạnh màn hình lớn hơn và công nghệ Face ID cải tiến.

Trong khi giữ giá dòng cơ bản, Apple lại thu về lợi nhuận khổng lồ từ các phiên bản Pro. iPhone 11 Pro ra mắt với giá khởi điểm 999 USD và mức giá này được giữ nguyên qua nhiều thế hệ cho đến khi iPhone 17 Pro nhích lên 1.099 USD.

Nếu so sánh với đối trọng lớn nhất là dòng Galaxy S của Samsung ra mắt từ năm 2010, mức giá không trợ giá của hai bên bám sát nhau qua từng năm. Ví dụ, iPhone 5 có giá 649 USD vào năm 2012, còn Galaxy S III có giá 599 USD.

Đến nay, giá bán giữa iPhone Pro và các dòng máy tương đương của Samsung vẫn gần như tương đồng, cho thấy sự cạnh tranh sát sườn về chiến lược phân khúc cao cấp trên thị trường di động toàn cầu.