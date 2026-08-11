Giá iPhone 17 giảm tới 9 triệu đồng, rẻ chưa từng thấy trước khi iPhone 18 xuất hiện

Giá iPhone 17

iPhone 17

Ở phân khúc tiêu chuẩn, iPhone 17 phiên bản 256GB hiện được bán với giá khoảng 23,99 triệu đồng, giảm nhẹ khoảng 1 triệu đồng so với thời điểm mở bán.

Đánh giá iPhone 17

Thiết bị sở hữu màn hình 6,3 inch tần số quét 120Hz, vi xử lý A19 cùng thời lượng pin lên tới khoảng 30 giờ phát video. Với mức điều chỉnh không đáng kể, iPhone 17 vẫn giữ được sức hút nhờ cân bằng tốt giữa hiệu năng và giá bán.

Giá iPhone Air

iPhone Air

Trong khi đó, iPhone Air, dòng sản phẩm gây chú ý bởi thiết kế siêu mỏng nhẹ, đang được niêm yết từ 22,99 đến 31,29 triệu đồng tùy dung lượng bộ nhớ. Có thể xem đây là mẫu máy có mức giá giảm sâu nhất trong dải sản phẩm "17 series" với mức giá khởi điểm từ 31,99 triệu đồng.

Đánh giá iPhone Air

Máy sử dụng khung titan và chip A19 Pro, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích tính thời trang và sự cơ động.

Giá iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro

Ở phân khúc cao cấp hơn, iPhone 17 Pro bản 256GB hiện có giá khoảng 31,99 triệu đồng, giảm khoảng 3 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu.

Đánh giá iPhone Pro

Sản phẩm được trang bị cụm ba camera 48 MP, RAM 12 GB cùng hệ thống tản nhiệt buồng hơi, đáp ứng nhu cầu nhiếp ảnh và xử lý tác vụ nặng. Kích thước gọn gàng cùng trọng lượng vừa phải giúp cho iPhone 17 Pro dễ dàng ghi điểm số đông người dùng. Tuy rằng, chuyển sang vật liệu nhôm, mẫu máy thế hệ mới nhất của Apple dễ bị xướt, cấn hơn so với thế hệ trước.

Giá iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max

Đáng chú ý nhất là iPhone 17 Pro Max 256GB với giá khoảng 34,99 triệu đồng.

Đánh giá iPhone 17 Pro Max

Đây vẫn là mẫu máy bán chạy hàng đầu của thế hệ iPhone 17 nhờ màn hình 6,9 inch, thời lượng pin vượt trội và tùy chọn dung lượng lưu trữ lên tới 2TB. Chính sức mua ổn định đã khiến mức giảm giá của model này chỉ dừng ở khoảng 3 triệu đồng.

Các mức giá trên nhiều khả năng sẽ giảm thêm khi iPhone 18 series chính thức cập bến thị trường Việt Nam sau thời điểm ra mắt.

Với mức giá khởi điểm của iPhone 17 tiêu chuẩn khoảng 24 đến 25 triệu đồng (và dòng Pro/ProMax từ 28 đến 35 triệu đồng), các đối thủ Android trên thị trường cũng công khai minh bạch thông tin trên website của mình các dòng máy tương tự có mức giá và phân khúc cạnh tranh trực tiếp.

Samsung Galaxy S Series (S26 / S25): Dòng Galaxy S tiêu chuẩn hoặc bản Plus/Ultra có mức giá dao động từ 22 đến 33 triệu đồng, nổi bật với màn hình đẹp, bút S-Pen (bản Ultra) và hệ thống AI thông minh.

Google Pixel Series (Pixel 10/9 Pro): Có giá ngang ngửa iPhone 17, tập trung mạnh vào khả năng chụp ảnh thuần túy bằng thuật toán AI và trải nghiệm Android thuần gốc mượt mà.

Samsung Galaxy Z Flip Series (Z Flip 7): Mẫu điện thoại gập thời trang có giá tầm 1.099 USD (khoảng 27-28 triệu đồng), là lựa chọn thay thế cho ai thích sự nhỏ gọn, độc đáo thay vì dạng thanh truyền thống của iPhone 17.

Xiaomi Flagship (Dòng Xiaomi cao cấp mới nhất): Thường có mức giá mềm hơn một chút hoặc ngang ngửa ở bản cao cấp, ghi điểm với cấu hình phần cứng cực mạnh, pin lớn và camera hợp tác cùng Leica.