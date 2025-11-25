Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Một quốc gia châu Á xem xét siết chặt quy định giao dịch vàng

Sự kiện: Giá vàng
Ngân hàng trung ương Thái Lan đang chuẩn bị siết chặt các quy định báo cáo giao dịch vàng sau khi dòng chảy vàng tăng mạnh góp phần làm đồng baht biến động. Các nhà hoạch định chính sách muốn có cái nhìn rõ hơn về thị trường và tác động của giao dịch vàng xuyên biên giới.

Các quan chức Thái Lan nhận thấy vàng là một trong những nguyên nhân khiến đồng baht tăng mạnh, dù nền kinh tế đang tăng trưởng chậm. Trong tháng 9, baht đạt mức cao nhất trong bốn năm, làm giảm sức cạnh tranh của xuất khẩu và ngành du lịch – hai trụ cột chiếm khoảng 70% GDP của Thái Lan.

Giao dịch vàng được thanh toán bằng baht buộc các cửa hàng phải phòng ngừa rủi ro trên thị trường nước ngoài và thực hiện các giao dịch ngoại hối, từ đó góp phần làm baht biến động. Tuy nhiên, ngân hàng trung ương hiện chỉ nắm được những giao dịch qua các ngân hàng nội địa, chưa thấy được các giao dịch trực tiếp với thị trường nước ngoài, qua chi nhánh hoặc kênh tiền điện tử.

Ngân hàng trung ương Thái Lan sẽ siết quản lý vàng ra sao?

Thống đốc Vitai Ratanakorn cho biết Ngân hàng Thái Lan đang sửa đổi các quy định để yêu cầu báo cáo chi tiết hơn về các giao dịch vàng. Mục tiêu là giúp cơ quan quản lý hiểu rõ hơn cách các giao dịch xuyên biên giới tác động đến đồng baht.

Ông Vitai nhấn mạnh vàng hiện chưa được quản lý trực tiếp ở Thái Lan, và vẫn còn thảo luận về cơ quan chịu trách nhiệm. “Nếu các nhà xuất khẩu gửi vàng sang Campuchia và thanh toán bằng tiền điện tử – điều tôi tin là đúng – chúng tôi sẽ không biết gì cả. Vì vậy chúng tôi cần tiến gần hơn và xem có thể làm gì,” ông nói.

Tại sao Thái Lan muốn kiểm soát tốt hơn thị trường vàng?

Việc kiểm soát chặt các giao dịch vàng là một phần trong nỗ lực rộng hơn của Ngân hàng Thái Lan nhằm tiếp cận kinh tế thực và giảm thiểu mất cân đối cấu trúc. Thống đốc Vitai cho biết ngân hàng sẽ dựa vào các biện pháp mục tiêu hơn là sử dụng các công cụ tiền tệ rộng rãi.

Trước đó, ngân hàng trung ương cũng công bố kế hoạch tăng cường giám sát các trung gian tài chính và kiểm soát các dòng tiền đáng ngờ, như một phần của chiến dịch rộng lớn hơn nhằm giảm rủi ro tài chính. Mục tiêu cuối cùng là ổn định đồng baht và tăng tính minh bạch trên thị trường vàng, đồng thời bảo vệ nền kinh tế khỏi biến động bất thường.

Theo Phương Nhi (Theo Bloomberg) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/11/2025 07:50 AM (GMT+7)
Tuần tới, giá vàng ra sao?
Tuần tới, giá vàng ra sao?
Giá vàng tiếp tục giữ vững mốc hỗ trợ quan trọng trên 4.000 USD/ounce, nhưng nguy cơ giảm giá đang gia tăng khi kim loại quý này chưa thể vượt qua mức...
Xem thêm
Nhiều người đọc
