Ăn bánh được “tặng” thêm sâu bọ, nhà sản xuất phản hồi gây bức xúc

Khách khiếu nại vì bánh có bọ, nhận hoàn tiền “rẻ rúng”

Mới đây, một người tiêu dùng tên Lu Jing tại Trung Quốc đã bất ngờ khi được “bổ sung protein” khi mua bánh sandwich từ một cửa hàng tiện lợi.

Ảnh: Haibao News

Chiếc bánh sandwich nguyên cám kẹp thịt gà và rưới sốt mật ong này nhìn quả thực ngon mắt, ở giữa còn có thêm lớp rau xanh để cân bằng dinh dưỡng. Tuy nhiên ở cạnh lớp rau xanh lại có thêm một… con bọ màu xanh lá cây, nếu không nhìn kỹ sẽ khó nhận ra. Tuy nhiên, Lu Jing với cặp mắt tinh tường đã nhận ra điều bất thường ngay lập tức.

Trong ảnh, bạn có thể nhìn thấy rõ phần bụng và các chân của con bọ màu xanh. Về phía Lu Jing, cô đã ngay lập tức gửi khiếu nại thông qua kênh dịch vụ khách hàng trực tuyến của chuỗi cửa hàng tiện lợi, đồng thời cung cấp thông tin thanh toán, hình ảnh sản phẩm và hình ảnh thông tin sản phẩm theo yêu cầu. Sau khi xác nhận đã nhận được thông tin, bộ phận chăm sóc khách hàng cho biết sẽ có nhân viên liên hệ với cô qua điện thoại.

Ngày hôm sau, Lu Jing nhận được cuộc gọi từ một “người phụ trách”, tự xưng là nhà sản xuất bánh sandwich. Trong suốt cuộc gọi, người này liên tục cười và nói rằng họ "liên tục thua lỗ", sau đó chỉ đồng ý hoàn trả 10 NDT (36.000đ) để giải quyết vụ việc. Đến khi Lu Jing nói rằng cô sẽ ghi âm cuộc gọi, người này liền cáo buộc cô "đe dọa họ".

Lu Jing chỉ được hoàn lại 10 NDT (36.000đ) (Ảnh: Haibao News)

Sau khi cúp máy, Lu Jing đã liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của cửa hàng tiện lợi để báo cáo thái độ thô lỗ của “người phụ trách”. Bộ phận chăm sóc khách hàng trả lời rằng họ đã chuyển báo cáo cho người phụ trách và sẽ liên hệ lại sau. Tuy nhiên, cuộc gọi thứ hai lại đến từ cùng một người, người này vẫn cười trên điện thoại và tự xưng là đại diện cho bộ phận chăm sóc khách hàng của chuỗi cửa hàng tiện lợi.

Sau khi sự việc của Lu Jing lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, phóng viên của Haibao News đã liên hệ với cửa hàng tiện lợi cũng như bộ phận chăm sóc khách hàng của họ. Cả hai bên đều trả lời rằng họ hiện chưa biết về sự việc, đã báo cáo lên cấp trên và sẽ phản hồi sau.