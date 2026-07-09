Trồng thứ mít lạ, quả to bự, "thịt đỏ au, cắn ngọt lừ", một nông dân Quảng Bình, nay là Quảng Trị "cầm" 600 triệu/năm

Mạnh dạn chuyển đổi từ cao su sang mít ruột đỏ

Ông Nguyễn Văn Diệm ở xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị (thuộc địa phận Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) đã tham gia mô hình trồng mít ruột đỏ Indonesia trên diện tích đất rộng 4 ha.

Trước đó, toàn bộ diện tích này được gia đình ông Diệm trồng cao su tiểu điền. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết miền Trung thường xuyên xảy ra mưa bão, cây cao su nhiều lần bị gãy đổ, năng suất và hiệu quả kinh tế thấp.

Tháng 12/2020, ông Diệm quyết định chuyển đổi toàn bộ diện tích sang trồng 1.600 cây mít ruột đỏ Indonesia.

Đây là giống cây ăn quả có nguồn gốc ngoại nhập, cho thu hoạch sớm sau khoảng 24 - 36 tháng, quả lớn, ruột màu đỏ cam bắt mắt, hương thơm đặc trưng và được thị trường ưa chuộng.

Ông Trần Tiến Sỹ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị thăm, đánh giá cao mô hình trồng mít ruột đỏ của ông Nguyễn Văn Diệm ở xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Thông qua Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Trị, ông Diệm được tiếp cận nguồn vốn vay 100 triệu đồng để đầu tư cây giống, phân bón và hệ thống tưới tự động. Cùng với nguồn vốn tự có của gia đình, mô hình từng bước được hình thành và phát triển bài bản.

Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, toàn bộ diện tích mít sinh trưởng tốt, tỷ lệ sống đạt 100%, cây phát triển khỏe mạnh và ít sâu bệnh.

Đến giữa năm 2024, 3 ha mít đầu tiên của gia đình ông Diệm bước vào giai đoạn thu hoạch với sản lượng khoảng 30 tấn quả.

Mỗi cây mít ruột đỏ Indonesia cho nhiều quả, trong đó có nhiều quả đạt kích thước lớn, mẫu mã đẹp, được thị trường ưa chuộng.

Bên trong quả mít, những múi mít có màu đỏ nhạt đặc trưng, vị ngọt thanh, giòn và thơm.

Với giá bán dao động từ 20.000 - 25.000 đồng/kg, mô hình mang về doanh thu trên 600 triệu đồng, trở thành một trong những mô hình chuyển đổi cây trồng cho hiệu quả kinh tế nổi bật tại địa phương.

Không chỉ giúp gia đình nâng cao thu nhập, vườn mít còn tạo việc làm thời vụ cho khoảng 10 lao động địa phương trong các công đoạn làm cỏ, tỉa cành, chăm sóc và thu hoạch.

Hình thành vùng chuyên canh mít ruột đỏ

Hiệu quả bước đầu từ mô hình của ông Nguyễn Văn Diệm đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng hội viên nông dân.

Đến nay, tại xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị đã thành lập Chi hội Nông dân nghề nghiệp trồng và phát triển cây mít ruột đỏ với 21 hội viên tham gia, tổng diện tích hơn 40 ha. Ông Nguyễn Văn Diệm được tín nhiệm bầu giữ chức Chi hội trưởng.

Với những thành tích đạt được, năm 2024 ông Diệm được công nhận danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương.

Mít ruột đỏ Indonesia đang mở ra hướng phát triển vùng trồng cây ăn quả tập trung, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân địa phương.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Trần Tiến Sỹ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị cho biết, mít ruột đỏ Indonesia là loại cây trồng mới phù hợp với điều kiện đất đồi bán sơn địa, chi phí đầu tư không quá lớn nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao và có tiềm năng phát triển theo hướng liên kết chuỗi giá trị.

Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục hỗ trợ hội viên mở rộng diện tích, tăng cường kết nối với các doanh nghiệp chế biến và tiêu thụ nông sản, từng bước hình thành vùng chuyên canh mít ruột đỏ quy mô lớn, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng nông thôn mới bền vững tại địa phương.