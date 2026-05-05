Ái nữ tỷ phú Ấn Độ gây 'choáng' với hơn 200 viên kim cương ở Met Gala

Ái nữ tỷ phú Ấn Độ, Isha Ambani, rực rỡ trên thảm đỏ Met Gala 2026. Ảnh: Kevin Mazur

Xuất hiện trên thảm đỏ tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan tối 4/5, ái nữ của tỷ phú Mukesh Ambani lựa chọn thiết kế đặt riêng từ Gaurav Gupta. Bộ sari được dệt bằng sợi vàng nguyên chất, mất hơn 1.200 giờ thực hiện với sự tham gia của 25 nghệ nhân.

Điểm nhấn ấn tượng nhất nằm ở phần thân áo, nơi hơn 200 viên kim cương được đính thủ công, nhiều trong số đó thuộc bộ sưu tập cá nhân của mẹ cô, bà Nita Ambani. Theo Isha, đây đều là những món trang sức mang ý nghĩa đặc biệt, trong đó có quà tặng từ những dấu mốc quan trọng với cuộc đời cô.

Cô hoàn thiện diện mạo bằng vòng cổ kim cương, viên ngọc lục bảo cỡ lớn và áo choàng điêu khắc tạo hiệu ứng như "vầng hào quang" phía sau. Tổng thể trang phục vừa tôn vinh thủ công truyền thống Ấn Độ, vừa phù hợp chủ đề Fashion Is Art (tạm dịch: Thời trang là nghệ thuật) của năm nay.

Một chi tiết gây chú ý khác là chiếc túi xách dạng lưới lấp lánh chứa "quả xoài". Đây là tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ Subodh Gupta, được Isha sử dụng như một phụ kiện mang tính biểu tượng.

Cô cho biết việc đưa yếu tố văn hóa vào thời trang là cách thể hiện bản sắc cá nhân trên sân khấu toàn cầu. "Với tôi, sari là một hình thức nghệ thuật tối thượng", Isha nói.

Isha Ambani lộng lẫy ở Met Gala 2026. Ảnh: John Shearer

Trước đó không lâu, bà Nita Ambani cũng gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện quốc tế với viên kim cương hiếm hơn 100 carat. Sự xuất hiện của Isha Ambani tại Met Gala năm nay không chỉ là màn trình diễn thời trang, mà còn là lời khẳng định vị thế của một trong những gia đình giàu có và sức ảnh hưởng bậc nhất châu Á trên bản đồ xa xỉ toàn cầu.