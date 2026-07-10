Giá vàng, bạc thế giới hồi phục khi giá dầu và trái phiếu Mỹ suy giảm

Sáng 10/7, giá vàng giao ngay giao dịch quanh 4.120,80 USD/ounce, tăng 1,13%, trong khi giá bạc giao ngay đạt khoảng 59,95 USD/ounce, tăng 2,82% trong phiên.

Trong phiên, vàng dao động trong vùng 4.053,60 - 4.134,90 USD/ounce, lấy lại mốc tâm lý 4.100 USD nhưng vẫn chưa thể vượt vùng kháng cự 4.162 - 4.214 USD, khu vực đã nhiều lần cản trở đà phục hồi gần đây.

Bạc giao dịch trong vùng 57,47 - 60,62 USD/ounce, phục hồi trở lại khu vực 60 USD sau đợt giảm mạnh hôm thứ Tư, song vẫn đang nằm dưới vùng kháng cự quan trọng 61 - 62 USD.

Thị trường tiếp tục đánh giá tác động từ báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ và biên bản cuộc họp Fed. Báo cáo cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng 6, tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở 4,2%, trong khi số liệu việc làm của tháng 4 và tháng 5 được điều chỉnh giảm tổng cộng 74.000 việc làm. Những số liệu này ban đầu hỗ trợ giá vàng khi làm giảm kỳ vọng Fed sẽ sớm tiếp tục nâng lãi suất.

Tuy nhiên, biên bản cuộc họp Fed cho thấy một số quan chức vẫn lo ngại về lạm phát và chưa loại trừ khả năng tăng lãi suất vào tháng 9. Dù vậy, báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp công bố ngày 9/7 phản ánh thị trường lao động đang dần hạ nhiệt chủ yếu do tốc độ tuyển dụng chậm lại, thay vì làn sóng sa thải gia tăng.

Giá vàng, bạc thế giới hồi phục.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống khoảng 4,53% sau khi chạm mức cao nhất trong bảy tuần gần 4,60% vào 8/7. Lợi suất kỳ hạn 2 năm cũng giảm về khoảng 4,16%, trong khi chỉ số USD Index (DXY) lùi xuống dưới mốc 101,00. Diễn biến này tạo điều kiện thuận lợi để kim loại quý phục hồi, dù triển vọng ngắn hạn vẫn phụ thuộc đáng kể vào báo cáo lạm phát (CPI) của Mỹ sẽ được công bố trong tuần tới.

Liên quan đến eo biển Hormuz, hoạt động hàng hải vẫn diễn ra bình thường dù rủi ro địa chính trị và an ninh vận tải biển vẫn ở mức cao. Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Iran và Tehran cũng có các động thái đáp trả trong khu vực, nhưng chưa xuất hiện dấu hiệu phong tỏa tuyến hàng hải chiến lược này.

Thông tin các tàu chở dầu của Iran vẫn vận chuyển dầu thô qua eo biển Hormuz đã góp phần làm giảm lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Giá dầu Brent giảm xuống dưới 76 USD/thùng, trong khi dầu WTI giao dịch quanh 71 USD/thùng, phản ánh kỳ vọng của thị trường rằng nguy cơ gián đoạn nguồn cung trong ngắn hạn đang giảm bớt.

Đối với thị trường vàng, giá dầu giảm giúp hạ áp lực lạm phát, qua đó kéo lợi suất trái phiếu và đồng USD đi xuống, tạo môi trường thuận lợi hơn cho kim loại quý tăng giá.

Trong thời gian tới, giới đầu tư sẽ tập trung theo dõi báo cáo CPI của Mỹ, phiên điều trần trước Quốc hội của Chủ tịch Fed Kevin Warsh, cùng những diễn biến mới tại eo biển Hormuz. Nếu CPI thấp hơn kỳ vọng, khả năng Fed nâng lãi suất trong tháng 9 sẽ tiếp tục suy giảm, tạo điều kiện để vàng kiểm định vùng kháng cự 4.162 - 4.214 USD/ounce. Ngược lại, nếu giá dầu tăng mạnh trở lại do căng thẳng địa chính trị leo thang, lo ngại về lạm phát có thể quay trở lại và gây áp lực lên thị trường kim loại quý.

Trên các thị trường liên quan, dầu WTI của Nymex giao dịch quanh 71,00 USD/thùng, dầu Brent ở mức khoảng 75,50 USD/thùng. Chỉ số DXY dao động quanh 100,80, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức khoảng 4,53%.

Về mặt kỹ thuật, phe mua đang hướng tới mục tiêu đưa giá vượt vùng kháng cự 4.162,36 - 4.214,34 USD/ounce. Nếu thành công, mục tiêu tiếp theo sẽ là đường trung bình động 50 ngày tại 4.362,63 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, phe bán cần kéo giá xuống dưới 4.041,65 USD/ounce để củng cố xu hướng giảm, với các mục tiêu tiếp theo lần lượt tại 3.942,10 USD và 3.886,46 USD/ounce.

Đối với bạc, mục tiêu tiếp theo của phe mua là đưa giá vượt 59,44 USD/ounce, sau đó là 63,28 USD/ounce. Nếu bứt phá thành công, giá có thể hướng tới đường trung bình động 200 ngày tại 70,06 USD và đường trung bình động 50 ngày ở 70,53 USD/ounce.

Trong khi đó, phe bán cần kéo giá xuống dưới 58,53 USD/ounce, với các mục tiêu tiếp theo tại 55,60 USD và 50,00 USD/ounce.